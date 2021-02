Sekou Koita und Mohamed Camara von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg wurden von der UEFA aufgrund eines Dopingvergehens für drei Monate gesperrt. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag wenige Stunden vor Anpfiff des Europa-League-Spiels der Bullen gegen Villareal (0:2) bekannt gegeben.

"Es war keine Überraschung für uns, wir haben die dreimonatige Sperre erwartet", so der US-Amerikaner auf der Pressekonferenz nach der Niederlage im Hinspiel. Aus Sicht des Salzburg-Trainers hätte Koita und Camara "keinen großartigen Fehler gemacht", so Marsch. "Viele wären in diese Situation gekommen, wenn ein vertrauter Arzt einer Mannschaft Medikamente gibt", merkte der 47-Jährige an.

Dopingsperre für Koita und Camara: Das sagt Salzburg-Trainer Jesse Marsch

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter