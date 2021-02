Sechs Punkte Rückstand hat die Wiener Austria zurzeit auf einen Platz in den Top sechs der Tabelle. Fünf Runden sind vor der Punkteteilung noch zu absolvieren. Demnach deutet vieles darauf hin, dass die Veilchen zum zweiten Mal in Folge in der Qualifikationsgruppe landen. Es sei denn, der Austria gelingt gegen Altach ein Heimsieg sowie ein anschließender Erfolgslauf.

Peter Stöger: „Es wird ein offenes Spiel"

Zuletzt mussten die Violetten eine 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Hartberg hinnehmen: „Unsere Einschätzung der letzten Niederlage war, dass sie einerseits bitter und nicht notwendig war. Andererseits ist die Erkenntnis, dass wir immer an unsere Grenzen gehen müssen, immer über 90 Minuten eine seriöse Partie spielen müssen. Dann werden wir mehr Spiele gewinnen, als wir verlieren. Das haben wir auch so durchbesprochen", betont Peter Stöger vor dem Duell gegen Altach.

„Es wird ein offenes Spiel, wie es das aber auch schon gegen Ried oder die Admira war", prophezeit der Austria-Trainer, der sich nach den Ausfällen von Suttner und Poulsen etwas für die linke Abwehrseite überlegen muss. „Es gibt zwei, drei Überlegungen, wir werden nach den Ausfällen eine andere Besetzung finden", so Stöger.

Altach-Trainer Alex Pastoor erwartet sich nach der stabilen Defensivleistung gegen Rapid vor allem eine Steigerung in der Offensive: „Defensiv können wir sicher auf das zuletzt gezeigte aufbauen. Offensiv erwarte ich mir deutlich mehr. Wenn du weißt, dass du hinten zu Null spielen kannst, steigert das auch wieder das Vertrauen in das eigene Offensivspiel. Daher erwarte ich mir diesbezüglich einen Fortschritt.“

So könnten die Teams spielen

Austria Wien: Pentz - Teigl, Schösswendter, Palmer-Brown, Zwierschitz - Martel – Sarkaria, Fitz, Jukic, Wimmer - Pichler

SCR Altach: Kobras - Oum Gouet, Subotic, Bumberger, Karic - Casar, Haudum, Fischer - Meilinger, Obasi, Bukta

Schiedsrichter der Begegnung

Andreas Heiss

Austria Wien gegen SCR Altach im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen SCR Altach live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Austria Wien gegen SCR Altach im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak