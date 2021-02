Drei Tage nach dem Hinspiel in der Europa League gegen Tottenham steht für den WAC wieder heimische Fußballkost auf dem Programm, wenn die Kärntner am heutigen Sonntag auswärts auf Sturm Graz treffen. Es ist das zweite Duell dieser beiden Teams binnen weniger Wochen. Bereits am 17. Jänner trafen sich die beiden Klubs zum "Nachtrags-Packderby". Die Partie endete mit einem torlosen Remis.

WAC möchte in Graz sein Punktekonto auffüllen

Aktuell rangieren die Wölfe mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Wiener Austria auf Platz sechs. "Wir sind noch ganz weit weg davon, sicher in den Top Sechs zu stehen", weiß Ferdinand Feldhofer. Deshalb fahre man "über die Pack mit dem Ziel, das Punktekonto aufzufüllen."

Zuletzt trafen die Wolfsberger in Budapest auf den englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur. Das Programm der Kärntner ist seit Wochen sehr intensiv, bereits am Mittwoch steht das Rückspiel gegen die Engländer an: "Wir werden erst Sonntag früh entscheiden, wie voll bei einigen der Tank ist", betonte Feldhofer.

Sturm wiederum hofft nach zuletzt vier sieglosen Spielen gegen den WAC in Folge auf eine Trendwende im Pack-Derby: "Wir müssen das Momentum wieder besser auf unsere Seite bekommen. Wieder mehr Durchschlagskraft entwickeln, um das ergebnistechnisch wieder hinzubekommen", so Christian Ilzer. Der Sturm-Trainer vermutet, dass "Kleinigkeiten und vielleicht auch die Qualität der Einzelspieler" die Partie entscheiden könnten.

So stellen die Trainer auf

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Kiteishvili, Kuen – Yeboah, Jantscher

WAC: Kofler – Baumgartner, Henriksson, Lochoshvili – Novak, Taferner, Sprangler, Scherzer – Liendl – Dieng, Joveljic

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz - WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Sturm Graz - WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

