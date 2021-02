Der LASK peilt heute den achten Sieg in Folge gegen die Admira an. Die jüngsten sieben Duelle gegen die Niederösterreicher konnten die Linzer allesamt gewinnen. Die Athletiker arbeiteten sich mit zuletzt zwei Siegen in Folge auf den dritten Tabellenplatz nach vorne, könnten mit einem vollen Erfolg an Rapid heranrücken.

Thalhammer warnt: „Die Admira zeigt sich im Frühjahr stark verbessert"

Unterschätzen werden die Linzer den Gegner allerdings nicht: „Die Admira zeigt sich im Frühjahr stark verbessert: Sie haben gute Transfers getätigt und einen Aufwärtstrend gestartet", warnt Dominik Thalhammer. „Unabhängig vom Gegner konzentrieren wir uns aber wie immer auf unsere eigene Leistung: Die positive Entwicklung, die wir mit den Siegen gegen St. Pölten und Sturm gestartet haben, wollen wir am Sonntag fortsetzen", stellt der LASK-Coach klar.

Damir Buric weiß um die Schwierigkeit dieser Aufgabe: „Auf uns wartet eine große Herausforderung. Mit dem LASK steht uns eines der besten Teams Österreichs gegenüber. Sie bringen viele Tugenden mit, die eine moderne Fußball-Mannschaft auszeichnet. Die Linzer sind sehr gefährlich bei Standards und haben enormes Tempo. Wir haben uns gut und intensiv vorbereitet und haben einen Plan, wie wir auftreten wollen. Wenn wir unsere beste Leistung abrufen und keine Geschenke verteilen, können wir dagegenhalten.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Admira 8.50 | Unentschieden 5.50 | LASK 1.30

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Admira: Leitner – Malicsek, Datkovic, Bauer, Ostrzolek – Auer, Aiwu – Atanga, Kerschbaum, Starkl – Wooten

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann – Gruber, Eggestein, Goiginger

Admira gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Admira gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media