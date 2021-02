Zum Abschluss der 18. Bundesliga-Runde kommt es heute zum absoluten Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien. Vor dem Topduell rangieren die Bullen mit drei Punkten Vorsprung auf Rapid auf dem ersten Tabellenplatz. Mit einem Erfolgserlebnis in der Mozartstadt könnten die Grün-Weißen ihre Titelambitionen unterstreichen.

Zlatko Junuzovic: "Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel"

"Es kann schon helfen, wenn du hinfährst und ein gutes Ergebnis erzielst. Das kann neue Kräfte freisetzen", weiß Rapid-Trainer Didi Kühbauer, der verspricht, dass seine Schützlinge nicht nur den Bus parken werden: "Wenn du nur verteidigen willst, wird es schwierig, weil sie irgendwann das Loch finden", so der Burgenländer, der nun wieder auf den genesenen Dejan Ljubicic zurückgreifen kann.

Für die Bullen geht es nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Villereal um Wiedergutmachung: „Für uns ist es gut, dass wir nach der Enttäuschung gleich wieder ein großartiges Spiel vor uns haben. Und das am Sonntag ist so eines. Wir haben es in der Meisterschaft in Wien beim Unentschieden schon gut gemacht, aber ein spätes Gegentor erhalten. Der Cup-Erfolg zu Hause war eine unserer besten Leistungen in dieser Saison. Unsere Jungs verstehen, dass wir auch diesmal wieder eine gute Leistung brauchen, hellwach und für den Kampf bereit sein müssen. Rapid hat bisher eine super Saison gespielt, wir sind auf ein schwieriges Match eingestellt", betont Salzburg-Coach Jesse Marsch.

Zlatko Junuzovic zeigt sich nicht überrascht, dass Rapid bis dato mit den Bullen mithalten kann: „Ich bin nicht überrascht, dass Rapid in der Tabelle so weit oben steht. Sie spielen eine starke Saison, sind konstant in den Ergebnissen, haben eine gute Mentalität und sind auch zu Recht so weit oben. Wir freuen uns auf dieses Topspiel und wollen gerade zu Hause einen Dreier holen. Es ist ja ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel, das wollen wir natürlich gewinnen.“

So stellen die Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Vallci, Ulmer - Bernede, Junuzovic - Mwepu, Okafor - Daka, Berisha

Rapid: Strebinger - Stojkovic, D. Ljubicic, Barac - Schick, Petrovic, Knasmüllner, Ritzmaier, Ullmann - Fountas, Kara

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg - Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Red Bull Salzburg - Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie