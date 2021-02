Der SK Rapid Wien gastiert am heutigen Sonntag um 17 Uhr bei Tabellenführer Red Bull Salzburg. Es ist der ganz große Schlager der 18. Bundesliga-Runde und bereits ein erster Vorgeschmack auf die in Bälde bevorstehende Meistergruppe. An Motivation sollte es zumindest den Spielern des SK Rapid nicht mangeln, wurden sie doch am Samstag von ihren Fans in Richtung Salzburg verabschiedet.

Video: Rapid-Fans sorgen für Stimmung bei Abreise der Mannschaft

Zahlreiche Rapid-Anhänger versammelten sich - ausgerüstet mit Fahnen und Pyrotechnik - vor dem Allianz-Stadion und stimmten die Schützlinge von Didi Kühbauer auf den Bundesliga-Schlager ein.

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube