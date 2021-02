Die Verletztenliste des SK Sturm Graz wird länger und länger. Wie der Bundesligist am Montagvormittag bekannt gibt, sind einige Stammspieler verletzt bzw. angeschlagen. Darunter etwa Jon Gorenc-Stankovic, Kevin Friesenbichler, Philipp Huspek, Otar Kiteishvili und Andreas Kuen.

Jon Gorenc-Stankovic musste wegen einer Muskelverletzung in den Adduktoren bereits für das gestrige Spiel gegen den WAC passen. Die hatte er sich am Ende der letzten Trainingswoche bei einem langen Schritt zugezogen.

Stürmer Kevin Friesenbichler erwischte es bei einem Schuss im Abschlusstraining am Samstag ebenso mit einer Muskelverletzung in den Adduktoren. "Beide Spieler unterziehen sich in dieser Woche individuellen Therapien, sind für das Bundesligaspiel gegen Salzburg am Sonntag aber fraglich", schreibt der SK Sturm.

Auch Philipp Huspek ist aktuell angeschlagen. Er klagte zuletzt über Schmerzen im Brustkorb, weitere Untersuchungen haben eine Rippenverletzung ergeben. Die Ausfallsdauer ist nicht bekannt.

Zudem haben die Grazer einen weiteren Ausfall zu beklagen: Otar Kiteishvili musste gegen den WAC ausgewechselt werden, erste Untersuchungen deuten auf eine schwerere Muskelverletzung in der linken Wade hin. "Bis spätestens Dienstag sollten die MR-Bilder Klarheit über den Grad der Verletzung geben. Sicher scheint, dass der Georgier mehrere Wochen pausieren muss", heißt es vonseiten des SK Sturm.

Andreas Kuen musste das Spiel am Sonntag mit Schmerzen beenden, die er nach einem Sturz auf die Schulter erlitt. Auch er wird sich in den nächsten Tagen in intensive medizinische Behandlung beim Med-Team rund um Bernd Prorok begeben.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller