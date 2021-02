Fortsetzung in der Causa LASK versus Ex-Vizepräsident Manfred Zauner. Wie der LASK in einer Aussendung am Montag bekannt gibt, "sehen sich die Freunde des LASK gezwungen, Manfred Zauner (ZAUNERGROUP), Michael Lachinger (RFL Lachinger) und Thomas Kern (flattec) öffentlich dazu aufzufordern, ihre Medienkampagne gegen den LASK zu beenden."

"Anders als öffentlich zitiert will die Gruppe um Ex-Vizepräsident Manfred Zauner offensichtlich keine Ruhe haben, sondern lässt über eine PR-Agentur und Rechtsanwalt Mag. Peter Vogl eine Klage der Kanzlei Dr. Breitwieser der oben genannten an diverse Medienvertreter verteilen, die beim LASK noch nicht einmal eingelangt ist", schreibt der LASK in einer Mitteilung an die Medien.

In dieser sollen die Klagenden "unter anderem den absurden Vorwurf" äußern, "Präsident Dr. Siegmund Gruber hätte durch Call-Optionen die alleinige Kontrolle über den LASK übernommen", heißt es. Dem möchten die Freunde des LASK entschieden widersprechen.

2013 wurden die Altschulden des Vereins durch die LASK Marketing GmbH übernommen und der Verein auf neue, solide finanzielle Beine gestellt. Die Gesellschafter dieser GmbH sind seitdem auch unter dem Namen „Die Freunde des LASK“ bekannt geworden.

"Dieses aktuelle System des LASK hat die Aufgabe, dass niemals eine Einzelperson die Kontrolle über den LASK übernehmen kann. Der LASK soll als oberösterreichisches Kulturgut die besten Chancen haben ewig zu bestehen – ohne verkauft oder übernommen werden zu können", stellt der Bundesligist klar.

Der LASK habe bereits erfahren, dass sich die Klage gegen den LASK als Verein richten wird. Demnach hat sich Dr. Johannes Lehner dazu entschieden, sich dieser selbst als Rechtsanwalt anzunehmen und aus diesem Grund das Amt als Vizepräsident niederzulegen: „Es soll kein Interessenskonflikt entstehen. Ich möchte dem LASK bestmöglich dienen und am meisten kann ich aktuell als Rechtsanwalt beitragen. Wir werden die haltlosen Vorwürfe allesamt entkräften und in weiterer Folge genau prüfen, welcher Schaden dem Verein entstanden ist“, wird Dr. Johannes Lehner in einer Aussendung des Klubs zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media