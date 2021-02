Der SCR Altach gibt die sofortige Freistellung von Cheftrainer Alex Pastoor bekannt. Der Niederländer hat im März 2019 den Job als Trainer in Altach angetreten. Pastoor wird per sofort von seinen Aufgaben entbunden. Auch Co-Trainer Martin Bernhard, der im Juli 2019 nach Altach zurückgekehrt war, ist ab sofort freigestellt. Nach 18 Runden stehen die Vorarlberger mit zwölf Punkten am Tabellenende. Der neue Cheftrainer wird bereits morgen Mittwoch offiziell präsentiert.

Peter Pfanner, Präsident des SCR Altach: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht. Leider haben auch die im Winter gesetzten Maßnahmen und viele Gespräche nicht die gewünschte sportliche Weiterentwicklung gebracht. Deshalb sind wir nun zum Entschluss gekommen, die Position des Cheftrainers für die entscheidende Saisonphase neu zu besetzen. Ich möchte mich bei Alex und Martin, die bis zum letzten Tag alles versucht haben, für das Engagement bedanken und wünsche ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.“

Foto: Harald Dostal/fodo.media