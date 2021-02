Sehr schwierig, aber nicht unmöglich stellt sich für Red Bull Salzburg die heutige Aufgabe gegen Villareal dar. Eine Woche nach dem Hinspiel in Salzburg müssten die Bullen einen 0:2-Rückstand aufholen, um den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen. Gegenüber dem ersten Spiel benötigen die Bullen jedoch eine Leistungssteigerung.

Marsch fordert mehr Aggressivität und bessere Entscheidungen im Spiel

Das weiß auch Jesse Marsch: „Klar ist dabei, dass wir eine bessere Leistung als im Hinspiel bieten müssen. Wir wissen, dass wir Villarreal mit einer optimalen Leistung unter Druck bringen und noch den Aufstieg schaffen können. Mehr Aggressivität und bessere Entscheidungen im Spiel sind ein Schlüssel dafür", betont der Salzburg-Coach.

Rückblickend auf das Hinspiel vor einer Woche erkannte Marsch: „Wir waren im Pressing nicht aggressiv genug. Mit unserem Anlaufen haben wir besonders in der gegnerischen Hälfte nicht so viele Bälle gewonnen."

„Wir haben uns mit dem 0:2 daheim leider keine gute Ausgangsposition geschaffen. Wie es gehen kann, haben wir ja am vergangenen Wochenende gegen Rapid gezeigt. Aus diesem Spiel können wir nicht nur Selbstvertrauen schöpfen, darauf müssen wir aufbauen - und noch zulegen", zeigt sich Antoine Bernede recht zuversichtlich. Der Franzose bekam von seinem Trainer ein großes Lob: "Er hat in jedem Spiel viele Balleroberungen. Gegen solch einen Gegner wie Villarreal ist das eine wichtige Fähigkeit."

Villareal-Coach Emery warnt seine Mannschaft davor, den Aufstieg bereits als sicher anzusehen: "Die ersten 90 Minuten haben ihnen wehgetan. Sie werden entsprechend stark und massiv reagieren."

So stellen die Trainer auf

Villareal: Rulli - Jaume Costa, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Trigueros, Capoue, Parejo, Estupinan - G. Moreno, Alcacer

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Vallci, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Bernede, Aaronson - Daka, Berisha

Schiedsrichter der Begegnung

Felix Zwayer (Deutschland)

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Villareal - FC Salzburg live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Sechzehntelfinal-Rückspiel zwischen Villareal und FC Salzburg LIVE um 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Max Gross.

Villareal - FC Salzburg im TV

Alternativ könnt ihr das Sechzehntelfinal-Rückspiel zwischen Villareal und FC Salzburg live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 18:15 Uhr.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter