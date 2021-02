Nach der heutigen Kommissionierung in der Grazer Merkur Arena hat der Senat 3 der Bundesliga aufgrund der aktuellen Spielfeldqualität die Stadionzulassung entzogen. "In dem Stadion können somit bis auf weiteres keine Bewerbsspiele der Österreichischen Fußball-Bundesliga stattfinden", heißt es in einer Aussendung der Liga.

"Darauf basierend hat der Senat 5 das beantragte Ausweichstadion von SK Puntigamer Sturm Graz aus Gründen der Wettbewerbssicherheit genehmigt. Das Spiel SK Puntigamer Sturm Graz gegen FC Red Bull Salzburg wird am kommenden Sonntag, den 28. Februar 2021, um 17:00 Uhr im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ausgetragen.

Sobald das Spielfeld wieder in einem bundesligatauglichen Zustand ist, wird der Senat 3 nach einer erneuten Kommissionierung über die Wiedererteilung der Stadionzulassung entscheiden.

"Wir bedauern sehr, dass wir in unserer Heimstätte in Graz aktuell keine Spiele austragen können. Nach der heutigen Besichtigung der Rasenverhältnisse verstehe ich die Bundesliga aber sehr gut. In Liebenau wäre die Verletzungsgefahr zurzeit leider sehr hoch und auch das Produkt Fußball würde unter dem schlechten Zustand des Rasens leiden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Verantwortlichen in Kärnten für die Flexibilität und die Zusammenarbeit", so Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller