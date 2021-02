Die SV Guntamatic Ried hat Matthias Gragger mit einem Jungprofi-Vertrag ausgestattet. Der 19-jährige Verteidiger kickt seit 2017 in der Rieder Fußball-Akademie und ist seit 2019 im Team der Jungen Wikinger. „Ich freue mich, dass ich nun bei der SV Guntamatic Ried die Chance bekomme, mich in der Profi-Mannschaft zu beweisen. Ich fühle mich hier in Ried sehr wohl und hoffe, dass ich bald auch bei den Profis zu Einsätzen komme“, erklärt Gragger.

„Matthias Gragger hat sich mit seinen Leistungen bei den Jungen Wikingern und seiner professionellen Einstellung ins Rampenlicht gespielt. Er hat sich diese Möglichkeit erarbeitet und wir wollen ihm nun die Gelegenheit geben, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen“, betont SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

von Ligaportal, Foto: SVR/Scharinger