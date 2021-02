Die Europacup-Saison 2020/21 geht leider ohne österreichische Beteiligung weiter. Mit dem WAC und Red Bull Salzburg schieden am Mittwoch bzw. Donnerstag die letzten beiden Vertreter aus der Tipico Bundesliga aus. Beide scheiterten im Sechzehntelfinale der Europa League.

Für die UEFA-Fünfjahreswertung ist das vorzeitige Aus der beiden Klubs freilich suboptimal, wenngleich Österreich weiterhin auf dem zehnten Rang liegt. Sollte diese Platzierung bis zum Ende dieser Saison gehalten werden, spielt der Bundesliga-Meister 2022 fix in der Champions League.

Diese Position ist zurzeit recht gut einzementiert, beträgt der Vorsprung auf die elfplatzierten Schotten doch 2,7 Punkte. Die Glasgow Rangers müssten schon einen regelrechten Erfolgslauf hinlegen, wenn man noch den zehnten Platz einnehmen möchte.

Das gilt auch für die Ukraine, die zurzeit auf dem 12. Rang liegt (2,725 Zähler Rückstand auf Platz zehn). Mit Dynamo Kiew und Schachtar Donezk ist die Ukraine aber noch mit zwei Klubs in der Europa League vertreten. Doch auch für sie gelte es eine Siegesserie zu starten, um Österreich noch einzuholen.

Sollte Österreich am Ende dieser Saison doch vom zehnten Platz auf den elften verdrängt werden, stünde der Meister 2022 auch fix in der Gruppenphase der Königsklasse, sofern sich der Sieger der Champions League auch über die nationale Meisterschaft für diesen Bewerb qualifiziert hat. Dies war in den vergangenen Jahren so gut wie immer der Fall.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter