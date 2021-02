Drei Ligasiege in Folge konnte der LASK zuletzt einfahren. Am morgigen Samstag peilen die Athletiker zu Hause gegen den TSV Hartberg den vierten Sieg en suite an. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Rapid konnte auf einen Zähler verkürzt werden. Unterschätzen darf der LASK den kommenden Gegner aus der Oststeiermark allerdings nicht, befindet sich doch auch der TSV Hartberg im Aufwind.

Thalhammer: "Es wird ein herausforderndes, schwieriges Spiel"

Dominik Thalhammer weiß, dass die Partie gegen die Hartberger kein Selbstläufer wird: "Es wird ein herausforderndes, schwieriges Spiel", ist der LASK-Coach überzeugt. Hartberg habe sich zuletzt "stabil in der Defensive" gezeigt und auch gute Einzelspieler, so Thalhammer, der sich an das erste Saisonduell gegen Hartberg (1:1-Remis; Anm. d. Red.) im Herbst erinnerte: "Da haben wir eine gute Spielleistung gebracht, aber kein befriedigendes Ergebnis."

Personell muss sich der Trainer des LASK etwas überlegen, fehlen doch mit Peter Michorl und Gernot Trauner zwei absolute Schlüsselspieler aufgrund einer Gelbsperre. Andreas Gruber (Kreuzbandriss), Petar Filipović (Sprunggelenk), Mamoudou Karamoko (Adduktoren), Marko Raguž (Kreuzbandriss), Matias Succar (Ferse) fallen allesamt aus. Dafür kehren Mads Emil Madsen, Dominik Reiter und Stammgoalie Alexander Schlager in den Kader zurück. Freddy Valencia, Abwehrspieler von den OÖ Juniors, wird erstmals in der Kampfmannschaft dabei sein.

James Holland vor 200. Bundesliga-Einsatz

Ein besonderes Jubiläum steht auch für LASK-Mittelfeldmotor James Holland bevor. Der 31-jährige Australier wird morgen sein 200. Bundesliga-Spiel absolvieren. 105 Partien absolvierte er für die Wiener Austria. 94 bis dato für den LASK. "Sehr stolz" ist die Zweikampfmaschine auf diese Marke. Auf welcher Position James Holland gegen Hartberg auflaufen wird, ist noch nicht ganz klar.

Aufgrund des Personalmangels in der Abwehr könnte er wie schon im EL-Heimspiel gegen Tottenham in die Dreierkette rücken. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann wollte Holland keine konkrete Auskunft geben, was seine morgige Rolle betrifft. Vielmehr scherzte der Australier: "Ich habe zuletzt auch ein paar Tore geschossen - vielleicht spiele ich morgen als Stürmer", grinste er.

Indes zeigte sich Dominik Thalhammer mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden: "Es war wichtig, dass wir in die Spur zurückgefunden haben", betonte der LASK-Coach, der seiner Mannschaft ein Kompliment machte und mit einer interessanten Aussage aufhorchen ließ: "Alle Daten belegen, dass wir in den leistungsrelevanten Daten besser sind als in den letzten beiden Saisonen." Punktemäßig lief es in der Vorsaison jedoch etwas besser. In der abgelaufenen Saison hielten die Linzer zum selben Zeitpunkt (nach 18 Runden) bei 42 Punkten. Nunmehr sind es 36 Zähler nach 18 Spieltagen.

VIDEO: Weitere Statements von der Pressekonferenz

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media