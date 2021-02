Mit einem spektakulären 4:3-Heimsieg der SV Ried endete das erste Saisonduell zwischen dem Aufsteiger und Rapid Wien. "Wir haben da nicht unser bestes Spiel gemacht, außerdem ist uns ein klares Tor zum 2:0 aberkannt worden", erinnert sich Didi Kühbauer. Am heutigen Samstag begegnen sich die beiden Teams zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison.

Julian Wießmeier: "Wir fahren nicht nur hin, um Wien zu besuchen"

Der Rapid-Trainer sieht seine Mannschaft in der Favoritenrolle, "aber es wäre nicht schlau, wenn wir glauben, wir können mit 'Hacke, Spitze, eins, zwei, drei' spielen", warnte Kühbauer, der den Riedern die gefährliche Außenseiterrolle zuschiebt: "Sie haben nichts zu verlieren und können nur gewinnen. In den letzten Wochen haben sie es gut gemacht, nur die Resultate haben gefehlt", weiß der Burgenländer.

„Auswärts bei Rapid wird es sicher nicht leicht. Die meisten werden nicht viel von uns erwarten. Aber wir haben im ersten Spiel schon gezeigt, was möglich ist. Wir fahren nicht nur hin, um Wien zu besuchen. Wenn wir das machen, was uns stark macht, ist sicher wieder etwas für uns drin“, glaubt Rieds Julian Wießmeier.

Auch Trainer Miron Muslic weiß um die schwierige Aufgabe: „Wir wissen natürlich, welcher Brocken in Hütteldorf auf uns wartet. Sie spielen eine überragende Saison. Auch wenn sie das Top-Match gegen Salzburg jetzt verloren haben. Sie treten extrem konstant auf und bringen sehr viel Qualität mit. Ercan Kara ist in einer herausragenden Form“, so der Trainer der Rieder. Man müsse sich in Hütteldorf "etwas zutrauen" und "nicht defensiv und abwartend spielen".

Rapid 1.33 | Unentschieden 5.75 | Ried 7.00

So könnten die Teams spielen

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann - D. Ljubicic, Petrovic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

SV Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Reifeltshammer, Boateng - Bajic, Nutz, Ziegl, Wießmeier, Lercher - P. Schmidt, Grüll

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

Rapid Wien gegen SV Ried im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen SV Ried live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Rapid Wien gegen SV Ried im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media