Mit zuletzt drei Siegen in Folge arbeitete sich der LASK in der Tabelle nach oben und liegt vor der 19. Runde nur mehr einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Rapid. Im heutigen Heimspiel gegen den TSV Hartberg wollen personell geschwächte Linzer den vierten Sieg en suite einfahren. Die Oststeirer sind - wie schon in der Meistergruppe des Vorjahres - auf eine Überraschung aus.

LASK muss auf absolute Schlüsselspieler verzichten

„Auf uns wartet ein schwieriges Spiel gegen einen Gegner mit hoher defensiver Stabilität. Im Hinspiel haben wir in Hartberg eine gute Spielleistung abgerufen, konnten diese Leistung aber nicht ins gewünschte Ergebnis ummünzen. Wir wissen auf jeden Fall, worauf es morgen ankommt und sind guter Dinge, gute Lösungen für die morgige Partie parat zu haben", sagt LASK-Coach Dominik Thalhammer vor dem heutigen Heimspiel.

Personell muss sich der Trainer des LASK etwas überlegen, fehlen doch mit Peter Michorl und Gernot Trauner zwei absolute Schlüsselspieler aufgrund einer Gelbsperre. Andreas Gruber (Kreuzbandriss), Petar Filipović (Sprunggelenk), Mamoudou Karamoko (Adduktoren), Marko Raguž (Kreuzbandriss), Matias Succar (Ferse) fallen allesamt aus. Dafür kehren Mads Emil Madsen, Dominik Reiter und Stammgoalie Alexander Schlager in den Kader zurück. Freddy Valencia, Abwehrspieler von den OÖ Juniors, wird erstmals in der Kampfmannschaft dabei sein.

Hartberg hat "Hunger auf mehr"

Doch auch der TSV Hartberg befindet sich zurzeit gut in Schuss. Zuletzt konnte sich die Oststeirer mit einem knappen Sieg im Nachtrag gegen die WSG Tirol an den sechsten Platz heranpirschen: "Ich glaube, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist und nach den Erfolgserlebnissen der letzten Wochen Hunger auf mehr hat", so Trainer Markus Schopp, der genau weiß, worauf es heute ankommen wird: "Wir werden dort defensiv extrem diszipliniert auftreten müssen, aber nach vorne uns auch einiges zutrauen, Nadelstiche setzen. Wenn uns das gelingt, dann wissen wir - dass haben wir auch schon erlebt - wie das Gefühl sein kann in Pasching zu gewinnen."

Für den Gegner hat der gebürtige Grazer lobende Worte parat: "Der LASK hat sich in diesem Jahr fantastisch entwickelt. Eine Mannschaft die begeistert, unglaublich attraktiven und offensiven Fußball spielt. Eine riesengroße Herausforderung für uns, einerseits gegen den LASK zu bestehen und andererseits etwas Mitzunehmen."

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Holland, Andrade - Ranftl, Grgic, Madsen, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

TSV Hartberg: Swete - Heil, Rotter, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Horvath, Rep, Flecker - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Felix Ouschan

LASK gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

LASK gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

Foto: Harald Dostal/fodo.media