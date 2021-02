Seit mittlerweile fünf Spielen ist der SKN St. Pölten gegen die Wiener Austria ungeschlagen. Geht es nach den Niederösterreichern, soll diese Serie am heutigen Sonntag prolongiert werden. Für beide Mannschaften geht es um die letzte Chance, an den Top sechs dran zu bleiben. Der Sieger bleibt im Rennen um die Meistergruppe, der Verlierer dieses Spiels ist so gut wie draußen.

Peter Stöger: "Es gibt keine einfachen Aufgaben" Cheftrainer Robert Ibertsberger vor der Partie gegen die Austria: „Für mich ist die Ausgangslage klar: Wir wollen die Leistung aus der letzten Woche unbedingt bestätigen und unsere defensive Stabilität auch gegen die Austria beibehalten. Natürlich sind wir aber vor dem Gegner gewarnt – die „Veilchen“ haben sich im Frühjahr bereits stark verbessert präsentiert und kommen mit viel Einsatz in der Offensive immer wieder zu Chancen. Auf der anderen Seite lassen sie defensiv aber auch immer Möglichkeiten für die Gegner zu. Diese Tatsache gilt es für uns entsprechend zu nutzen.“ Neuzugang Lukas Tursch fügt hinzu: „Die Austria hat in letzter Zeit bewiesen, dass sie richtig gut in Form gekommen ist. Sie ist eine Mannschaft, die mit ihren Pässen in die Tiefe jede österreichische Mannschaft in Bedrängnis bringen kann. Darauf gilt es für uns besonders aufzupassen, um das nächste Erfolgserlebnis einfahren zu können. Mit dem gewonnen Selbstvertrauen aus der letzten Partie bin ich aber davon überzeugt, dass uns das auch gelingen kann.“ Austria-Trainer Peter Stöger: „Die Liga ist so ausgeglichen, dass es für Klubs, die um die Top sechs kämpfen, keine einfachen Aufgaben gibt. Wir haben vom Papier her vielleicht sogar noch die schwierigsten Gegner, aber ich denke, dass es jeder Klub selbst in der Hand hat. Das weiß der SKN St. Pölten auch." Die St. Pöltner feierten letzten Samstag einen Auswärtssieg gegen WSG Tirol: „Dieses Erfolgserlebnis hat ihnen in dieser Phase sicher gutgetan. Wir trauen uns aber schon zu, das Spiel in St. Pölten für uns zu entscheiden. Wir werden auf jeden Fall offensiv spielen“, betont Stöger.

So stellen die Trainer auf

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Drescher, Muhamedbegovic, Schulz - Booth, Tursch, R. Ljubicic - Schmidt, Hugi

Austria: Pentz - Teigl, Schösswendter, Handl, Zwierschitz - Fitz, Martel, Sarkaria, Wimmer - Pichler, Monschein

Wo kann ich St. Pölten vs. Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

St. Pölten vs. Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak