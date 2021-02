Zum Abschluss der 19. Runde trifft der SK Sturm Graz auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Dieses Schlagerspiel kann allerdings nicht in der Grazer Merkur-Arena ausgetragen werden, nachdem der Senat 3 der Bundesliga das Spielfeld für ligauntauglich erklärt hat. Demnach findet diese Partie in der Klagenfurter Wörthersee-Arena statt. So auch das Cup-Duell am Mittwoch.

Ilzer: "Sie werden uns extrem beschäftigen, da müssen wir gut dagegenhalten" Christian Ilzer kann die Entscheidung der Bundesliga nachvollziehen: "Es ist derzeit kein reguläres Fußballspiel möglich. Das wäre unverantwortlich unserer Mannschaft und auch Salzburg gegenüber." Über die Qualität der Bullen weiß der Sturm-Coach freilich Bescheid: "Sie werden uns extrem beschäftigen, da müssen wir gut dagegenhalten." Personaltechnisch muss sich Ilzer allerdings etwas überlegen. Im Tor wird Tobias Schützenauer den rotgesperrten Jörg Siebenhandl ersetzen. Otar Kiteishvili wird sechs Wochen lang fehlen, Jon Gorenc-Stanković, Kevin Friesenbichler und Andreas Kuen sind fraglich. "Wir werden am Sonntag auf alle Fälle eine sehr gute Mannschaft auf den Platz bringen", verspricht Ilzer. Salzburg-Trainer Jesse Marsch erinnert sich an das erste Saisonduell gegen Sturm, das die Bullen 1:3 verloren haben: „Schon im ersten Saisonduell mit Sturm haben wir gesehen, wie gefährlich und effizient sie sein können. Das muss uns Warnung genug sein. Aber auch auf Sturm lastet ein gewisser Druck, denn mit einer Niederlage würden sie doch ein wenig den Anschluss an die Spitzenklubs der Tabelle verlieren.“ Der wiedergenesene Maximilian Wöber meint: „Sturm hat nach einer ausgezeichneten Herbstsaison zuletzt ein wenig an Boden verloren. Aber sie sind immer noch ein gutes Team und haben den Vorteil, dass sie frisch und ausgeruht in dieses Spiel gehen. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir gegen Sturm auf einem Rasen spielen können, der auch Bundesliga-tauglich ist. Und dabei wollen wir uns auch für die Heimniederlage im Herbst revanchieren.“

So stellen die Trainer auf

Sturm Graz: Schützenauer - Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Jäger, Kuen, Ljubic - Yeboah, Jantscher

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Solet, Vallci - Bernede, Seiwald - Sucic, Aaronson - Adeyemi, Berisha

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter