Wenn der TSV Hartberg beim LASK gastiert, dann ist Überraschungspotenzial vorhanden. Das hat man bereits vor dem heutigen Duell gewusst. Und wie bereits in der Meistergruppe der abgelaufenen Saison konnten die Oststeirer den LASK erneut ärgern und abermals drei Punkte aus Pasching entführen. Die Oststeirer sind damit seit vier Spielen ungeschlagen und zählen nun zu den Top-Kandidaten im Kampf um Tabellenplatz sechs.

Thalhammer: "Am Ende des Tages bleibt übrig, dass wir nicht zufrieden sein können"

Dominik Thalhammer sprach von einer "sehr bitteren Heimniederlage". Der große Unterschied sei heute die Effizienz gewesen. "Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, haben das Führungstor gemacht und hatten Möglichkeiten auf das 2:0. Wir hatten dann aber zwei Killer-Momente, wo wir dem Gegner zwei Situationen ermöglichen, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen", analysierte der LASK-Coach.

"Am Ende des Tages hat Hartberg aus zwei Flanken zwei Tore gemacht", betonte Thalhammer. Der LASK wiederum hat aus 26 Hereingaben kein Kapital schlagen können. "Wir waren in der Box von Hartberg ineffizient", berichtete der Trainer der Linzer.

Über die beiden Gegentore in der 23. und 26. Minute ärgerte sich der 50-Jährige. "Billiger kann es nicht sein", stellte Thalhammer unmissverständlich klar. "Am Ende des Tages bleibt übrig, dass wir nicht zufrieden sein können, weil wir verloren haben", so der LASK-Coach weiter.

Markus Schopp: "Wir haben heute aus unseren Möglichkeiten sehr viel herausgeholt"

"Für den TSV Hartberg ist es eine riesengroße Herausforderung in Pasching zu spielen", stellte der Hartberg-Coach klar. Dass man zum zweiten Mal in Folge beim LASK gewinnen konnte, habe an der Effizienz gelegen. "Wir haben heute aus unseren Möglichkeiten sehr viel herausgeholt", betonte Schopp. Die Mannschaft investiert sehr viel. Hartberg braucht die Grundeinstellung, um hier etwas erreichen zu können.

Mit dem Auswärtserfolg konnten sich die Steirer noch näher an die Top sechs der Tabelle heranpirschen. Mittlerweile liegen die Oststeirer punktegleich mit der WSG Tirol auf Platz sieben. Markus Schopp über die Ausgangslage vor dem Finish im Grunddurchgang: "Die Ausgangssituation ist die, dass wir wieder die Möglichkeit haben, in die Meistergruppe zu kommen. Das ist eine Riesengeschichte. Wir wollen das Maximum herausholen", sagte Schopp auf die Frage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media