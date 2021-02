Red Bull Salzburg verlor bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein Bundesliga-Spiel gegen Sturm Graz. Der Tabellenführer musste sich im heutigen Schlager in Klagenfurt 1:2 geschlagen geben. Besonders in der ersten Halbzeit wirkten die Bullen schläfrig und nicht kämpferisch, sodass Jesse Marsch bereits nach 38 Minuten eine nicht alltägliche Entscheidung traf.

Marsch begründet Adeyemi-Auswechslung: "Karim war nicht bereit"

Die Höchststrafe setzte es heute für Karim Adeyemi: Jesse Marsch wechselte den 19-jährigen Deutschen noch vor der Halbzeitpause aus. Der flinke Angreifer, der in Halbzeit eins kaum zur Geltung gekommen war, musste bereits nach 38 Minuten das Feld verlassen. Sichtlich angesäuert und ohne mit Trainer oder Co-Trainer abzuklatschen, trottete Adeyemi in die Kabine.

Erst zum zweiten Mal in seiner ganzen Karriere habe Marsch einen Spieler aus leistungstechnischen Gründen in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Das bestätigte der US-Amerikaner im Interview mit Sky Sport Austria. "Es ist nie mein Ziel, aber Karim war nicht bereit. Er hat nicht gekämpft, er hat jedes Duell, jeden Ball verloren", lautete die scharfe Kritik vom Salzburg-Coach.

"Für die Gruppe ist das ganz schlecht, denn so haben wir keine Chance. Ich verstehe, dass es schwierig ist für Karim. Es ist nicht mein Ziel, schon gar nicht bei einem jungen Spieler, aber er muss verstehen, dass man auf so einem Niveau kämpfen muss - besonders gegen Sturm Graz. Es war nicht gut genug", stellte Jesse Marsch klar.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures