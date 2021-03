Die österreichische Bundesregierung hat am Montagabend über weitere Öffnungsschritte informiert. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem Eingangsstatement ankündigte, wird ab dem 15. März in ganz Österreich der Jugend- und Schulsport wieder erlaubt sein. Mit Ostern soll dann auch die Gastronomie im Freien wieder öffnen. "Mit Tests, Abstand und Sicherheitsvorkehrungen", betonte Kurz.

Drei Wochen nach den Schulöffnungen sowie der Öffnung des Handels und körpernahen Dienstleistern wie Friseuren etc. zieht die Regierung eine "sehr positive Bilanz", so Kurz. Damit konnte man rund 120.000 Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Zudem sei Österreich zum "Testweltmeister" geworden. Pro Woche werden in Österreich mehr als 2,5 Millionen COVID-Tests durchgeführt. "Das hilft, um das Wachstum etwas zu bremsen", erklärte Kurz.

Der Amateur- und Breitensport muss sich aber noch etwas gedulden. Ein genauer Fahrplan für das Vereinswesen wurde hingegen noch nicht präsentiert. Zuletzt hatte in Wien ein Sportgipfel stattgefunden (Ligaportal berichtete: Das sagen Kogler, Anschober und Niessl nach dem "Sportgipfel").

von Ligaportal, Foto: SPORTUNION