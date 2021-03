Seit Sommer des vergangenen Jahres steht Lukas Schmitz beim holländischen Eredivisie-Klub VVV Venlo unter Vertrag. Seither absolvierte der 32-Jährige zehn Pflichtspiele für den niederländischen Klub nahe der deutschen Grenze. Zuletzt musste der in Hattingen (Deutschland) geborene Lukas Schmitz aufgrund einer Verletzung eine Zwangspause einlegen. Am vergangenen Samstag kehrte er beim Auswärtsspiel gegen Vitesse Arnheim zurück in den Kader. Zum Einsatz kam er allerdings nicht.

Ligaportal.at erkundigte sich bei Lukas Schmitz über seine aktuelle Situation, die Eindrücke vom holländischen Fußball, über seinen Ex-Klub WAC und guten Freund Michael Liendl sowie über die dramatische Situation bei seinem Herzensverein Schalke 04.

„Am Ende des Tages werden wir drinnen bleiben“

Sportlich lief es für VVV Venlo zuletzt nicht nach Wunsch, stehen doch vier Niederlagen aus den jüngsten vier Partien zu Buche. In der Tabelle rangiert Venlo auf Tabellenplatz 15. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den zurzeit Willem II inne hat, beträgt fünf Punkte. „Die (Willem II; Anm. d. Red.) spielen einen richtig guten Fußball. Denen traue ich eine Siegesserie zu und daher ist es schon gefährlich, zu sagen, dass wir durch sind“, warnt Schmitz. „Ich denke, wir brauchen drei Siege, dann sind wir wirklich durch“, betont der Linksverteidiger.

Dennoch ist der 32-Jährige davon überzeugt, dass man die Liga halten wird: „Unser Manager ist ein richtig guter Mann, hat gute Spieler verpflichtet“, so Schmitz, der etwa auf Stürmer Anastasios Donis verweist. „Man hat schon in den ersten Trainingseinheiten gesehen, dass er uns weiterbringen wird. Deswegen glaube ich, dass wir am Ende des Tages drinnen bleiben werden“, ist Schmitz überzeugt.

„Habe das Gefühl, dass er nicht mehr auf mich setzen will“

Für Lukas Schmitz selbst ist die momentane Situation bei seinem Klub allerdings nicht wirklich erfreulich. So dürfte Trainer Hans de Koning nicht mehr auf den routinierten Linksverteidiger setzen. „Ich denke, es gibt unterschiedliche Auffassungen innerhalb des Vereins. Mit dem Sportdirektor habe ich ein gutes Verhältnis. Er hat mir das nicht so direkt gesagt. Es ist aber schon so, dass Trainer mehr mit ihren Handlungen Aussagen tätigen, als mit ihren Worten“, sagt Schmitz.

„Es hätte schon Gelegenheiten gegeben, wo etwa der Linksverteidiger, der jetzt immer gespielt hat, verletzt war. Da hätte ich schon spielen können bzw. wollen. Ich habe schon das Gefühl, dass er nach Gesprächen, wo ich ein paar Sachen gesagt habe, für sich entschieden hat, dass er nicht mehr auf mich setzen will“, fährt der gebürtige Deutsche fort.