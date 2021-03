Der FK Austria Wien bindet den 20-jährigen Mittelfeldspieler Aleksandar Jukic, der in der aktuellen Saison unter Trainer Peter Stöger zum Stammspieler avancierte und dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, bis 2024 an den Klub. Aleksandar Jukic wurde in der Austria-Akademie ausgebildet und spielt schon seit 2014 für die Wiener.

General Manager Peter Stöger: „Wir sind froh, dass Aleksandar Jukic in dieser schwierigen Zeit zur Austria steht und freuen uns, dass wir einen jungen Spieler, der viel Potenzial hat, verlängern konnten.“Gut zwei Jahre nachdem Aleksandar Jukic im Office der Nord-Tribüne der Generali-Arena seinen ersten Jungprofivertrag erhielt, unterzeichnete der nun 20-jährige Eigenbauspieler an gleicher Stelle seinen neuen Dreijahresvertrag.

Aleksandar Jukic selbst sagt: „Ich bin seit klein auf bei der Austria und es ist schon etwas sehr Spezielles für mich, hier wieder einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ich werde mein Bestes geben und will dem Verein und den Fans das Vertrauen mit guten Leistungen und Erfolgen zurückgeben.“

Ralf Muhr (Leitung Profi-Lizenzabteilung) betont: „Es ist immer eine besondere Freude, wenn man einen Spieler aus der eigenen Akademie, der sich gut entwickelt und mittlerweile in der Kampfmannschaft etabliert hat, langfristig an den Klub bindet.“

