Große Aufregung herrschte am heutigen Mittwoch rund um überraschende Personalentscheidungen von WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer. Gestern hatte der Steirer drei Spielern (Michael Liendl, Michael Novak und Christopher Wernitznig) mitgeteilt, dass sie nicht im Kader für das Cup-Halbfinale gegen den LASK stehen.

Riegler: "Das kann man nicht so stehen lassen, da muss gehandelt werden"

Die Wogen gingen hoch, in der Öffentlichkeit ist bereits von einem Machtkampf die Rede. In der Halbzeitpause des Cup-Spiels äußerte sich WAC-Präsident Dietmar Riegler zu den Streitigkeiten im Verein. "Es ist eine Unruhe drinnen, das kann man nicht abstreiten", so Riegler im Interview mit dem ORF. Der WAC-Präsident habe mit Trainer Feldhofer in den letzten Tagen viel telefoniert und gesprochen.

"Es ist eine ungute Sache für uns und das gilt es in den nächsten Tagen, zu kitten. Ich werde mich dahinterklemmen, das auszuloten. Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Das kann man nicht so stehen lassen, da muss gehandelt werden", fand Dietmar Riegler deutliche Worte.

WAC-Präsident kündigt Konsequenzen an

"Es ist kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen dem Trainer und Michael Liendl nicht das beste ist. Beide haben für den Verein viel gearbeitet und viel erreicht. Es ist schwierig, Entscheidungen zu treffen. Ich werde das gut ausloten und schauen, welche Konsequenzen wir in den nächsten Tagen ziehen werden", so der WAC-Präsident weiter.

Feldhofer selbst meinte vor dem Spiel zum ORF: "Grundsätzlich ist es meine Aufgabe als Cheftrainer, Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig und erfolgreich für den Verein sein sollten. Ich habe bei einigen Spielern über einen längeren Zeitraum gemerkt, dass sie nicht ganz bei der Sache, vielleicht nicht hundertprozentig fokussiert sind. Dann ist es ganz logisch, dass es wenig Sinn macht, diese Spieler auf die Bank zu setzen. Nicht mehr und nicht weniger", so der WAC-Coach vor dem Halbfinale.

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger