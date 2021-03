Mit einem klaren 4:0-Sieg über Sturm Graz hat der FC Red Bull Salzburg am Mittwoch den achten Cup-Finaleinzug in Folge fixiert (4:0! Red Bull Salzburg jubelt über achten Cup-Finaleinzug in Folge). Bitter für Sturm Graz: Das zweite Tor von Enock Mwepu hätte nicht zählen dürfen. Der Sambier stand bei der Ballabgabe von Zlatko Junuzovic ganz klar im Abseits.

Ilzer sauer: "War nicht allzu schwer, das zu erkennen"

Gleich vier Salzburger waren bei der Freistoß-Hereingabe von Junuzovic im Abseits. Der Linienrichter war ansich gut positioniert (siehe Screenshot), der Treffer von Mwepu, der bereits das 1:0 für Salzburg per Kopf erzielt hatte, zählte dennoch.

Ganz zum Ärger von Christian Ilzer: "Das zweite Tor war so klar Abseits, dass es nicht allzu schwer war, das zu erkennen", sagte der Sturm-Trainer im ORF-Interview.

von Ligaportal, Foto: Screenshot ORF