Jetzt ist es offiziell: Ferdinand Feldhofer ist nicht mehr Trainer des WAC. Wie die Kärntner in einer Aussendung am Donnerstag mitteilen, ist Ferdinand Feldhofer von seinem Amt als Cheftrainer zurückgetreten. "Da ich das Gefühl habe, dass das mit meiner Philosophie und mit meinen Vorstellungen nicht mehr möglich ist, ist es besser sofort zurückzutreten. Alles andere könnte ich mit mir selbst nicht vereinbaren", wird Feldhofer zitiert.

„Das Wichtigste ist, dass jetzt Ruhe in den Verein einkehrt. Ich darf auf schöne und sehr erfolgreiche knapp eineinhalb Jahre zurückblicken. Platz drei in der Vorsaison und das unvergessene Erreichen der Europaleague KO-Phase waren dabei die Höhepunkte. Deshalb bin ich dankbar, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte des WAC mitgeschrieben zu haben! Ich möchte mich beim gesamten Verein, aber besonders beim Präsidenten Dietmar Riegler bedanken, der mir vor knapp 1,5 Jahren das Vertrauen geschenkt hat und jetzt auch der einvernehmlichen Trennung zustimmt", so Feldhofer weiter.

WAC-Präsident Dietmar Riegler betont: "Ich möchte mich bei Ferdinand Feldhofer bedanken. Unter ihm feierte der Verein die größten Erfolge in der Clubgeschichte. Für die Zukunft wünsche ich Ferdinand alles Gute."

Zudem gibt der Wolfsberger AC bekannt, dass Sportkoordinator Roman Stary, der seit einem Jahr beim WAC tätig ist, das Traineramt interimistisch übernehmen wird.

