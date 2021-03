„Die Austria liegt mir, das muss ich sagen. Da bin ich auch 10, 15 Prozent motivierter als gegen die anderen Klubs", grinste Dejan Ljubicic zuletzt in einem Sky-Interview. Zwei seiner bisherigen sechs Tore in der Bundesliga hat der nunmehrige Rapid-Kapitän gegen den Stadtrivalen erzielt. Am Sonntag trifft Ljubicic mit Rapid erneut auf seinen "Lieblingsgegner", steht doch das 332. Derby auf dem Programm.

Für das grün-weiße Eigengewächs könnte es jedoch das bis dato letzte Spiel gegen den Erzrivalen sein, sofern die Austria zum zweiten Mal in Folge in der Qualifikationsgruppe landet und Ljubicic den SK Rapid nach dieser Saison verlässt. „Ich kann nur sagen, dass mein Berater in ständigem Kontakt mit Rapid ist. Ich muss ehrlicherweise auch zugeben, dass er auch mit anderen Vereinen aus dem Ausland spricht", betont der 23-Jährige.

Rapid-Sportchef Zoran Barisic bemüht sich seit geraumer Zeit um eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages, doch „klar ist, dass viele Klubs einen wesentlich höheren Verdienst anbieten können", wird Barisic im Kurier zitiert.

Bei einem ablösefreien Abgang im Sommer würde Rapid gar um die Ausbildungsentschädigung (etwa 500.000 Euro) umfallen. Zoran Barisic erklärt im Kurier: „Da Dejan im Oktober 23 Jahre alt wurde, würden wir nichts mehr bekommen."

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie