Die frischgebackenen Cup-Finalisten aus Linz gastieren am heutigen Samstag beim SCR Altach. Während der LASK in der Bundesliga zuletzt eine Niederlage gegen Hartberg hinnehmen musste, feierte Altach beim Comeback von Damir Canadi als Chefcoach einen 1:0-Sieg gegen den WAC.

Damir Canadi: "Unsere Priorität liegt darauf, defensiv stabiler zu werden"

Die Spielanlage von Damir Canadi war gegen den WAC bereits gut erkennbar: Eine kompakte Defensive gepaart mit schnellem Umschaltspiel. „Wir haben bereits im Vorfeld gesagt, dass unsere Priorität darauf liegt, defensiv stabiler zu werden. Damit war ich schon sehr zufrieden", betont der gebürtige Wiener vor dem Duell gegen die Linzer.

Damir Canadi weiß um die Qualitäten des Gegners: „Der LASK gehört sicher der zu den qualitativ besten Mannschaften in der Liga. Sie haben sowohl im Spiel von hinten heraus als auch ganz vorne drin noch ein bisschen mehr Qualität als der WAC. Sie lieben das Umschaltspiel sowohl im Offensiv- als auch im Defensivbereich, was von uns viel Laufarbeit, gutes Zweikampfverhalten und auch das richtige Timing erfordert, Gegenangriffe frühzeitig zu unterbinden. Die Spiele gegen den LASK sind sehr intensiv. Es geht sicher zu großen Teilen auch um den Willen", ist der Altach-Coach überzeugt.

Aktuell befinde man sich noch in der "Kennenlern-Phase", so Canadi. Die Mannschaft sei "extrem engagiert mit dabei" und es mache "Spaß mit ihr zu arbeiten". „Wir haben den Weg, den wir eingeschlagen haben, versucht diese Woche nahtlos weiterzugehen. Dazu gehört es, unser Spielsystem zu verinnerlichen und gleichzeitig immer wieder auch neue Ideen mit einzubringen", führt Canadi aus.

Für den LASK wiederum geht es nach der jüngsten Niederlage gegen Hartberg um Wiedergutmachung. Im Cup ist das den Linzern bereits gelungen. „Morgen gilt es, unsere Basics wieder konsequent umzusetzen: Ein gutes Spiel gegen den Ball, ein zweikampf- und defensivstarkes Auftreten und eine hohe Intensität - das sind die Grundpfeiler, auf die es ankommt. Wenn wir das auf den Platz bringen, ist der erste Schritt getan. Alles Weitere können wir auf diesen Grundlagen aufbauen", so LASK-Trainer Dominik Thalhammer vor dem Duell gegen die Vorarlberger.

So stellen die Trainer auf

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli, Subotic, Edokpolor - Oum Gouet, Zwischenbrugger, Haudum - Fischer - Meilinger, D. Nussbaumer

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Potzmann, Grgic, Madsen, Renner - Goiginger, Balic, Michorl

SCR Altach gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SCR Altach gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SCR Altach gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media