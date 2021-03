Wenige Tage nach dem verlorenen Cup-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg geht es für Sturm Graz mit einem Liga-Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol weiter. Die Grazer rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenrang, die WSG Tirol sitzt als Tabellensechster auf dem Schleudersitz. Bereits nach dieser Runde könnten sich die Kristallkicker in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden.

Silberberger: „Eine megaschwere Aufgabe, das wissen wir"

Thomas Silberberger spricht von einer „megaschweren Aufgabe". Für die Tiroler ist eines klar: "Wenn wir den Platz an der Sonne behaupten wollen, dann werden wir gegen Sturm Graz gewinnen müssen. Es bringt auch nichts, auf die anderen Plätze zu schauen – es kommt, wie es kommt", weiß der WSG-Coach.

"Was mich positiv stimmt, ist, dass ich auch in den letzten Spielen, in denen es für uns ergebnistechnisch nicht so lief, gute Auftritte meiner Mannschaft gesehen habe. Auch im Herbst in Graz haben wir einen tollen Auswärtsauftritt hingelegt. Aber klar, das ganze Lob und die Anerkennung nützen uns nichts, wenn wir am Samstag nicht punkten. Es kann ein Geduldspiel werden. Dass man Sturm Graz besiegen kann, hat man gegen Altach gesehen. Wenn wir an unsere absolute Leistungsgrenze gehen, sind drei Punkte möglich", ist Silberberger überzeugt.

Sturm Graz bezeichnet er als "eine extrem kompakte Mannschaft mit einer sehr guten Defensive". Zudem seien sie auch bei Standardsituationen "richtig gefährlich – mit vielen Varianten".

Die Grazer wiederum haben an dem verlorenen Cup-Halbfinale gegen Salzburg noch etwas zu knabbern, will aber "an die Form im Spätherbst anschließen und beständige Leistungen abrufen", so Christian Ilzer. "Wir wollen in den letzten drei Runden des Grunddurchgangs unsere Ausgangsposition für die Meistergruppe bestmöglich verbessern", stellt der Sturm-Coach klar.

Über den Gegner sagt Ilzer: "Die WSG hat eine gute Mannschaft zusammengestellt, eine gute Mischung. Aber wir haben das eine oder andere gesehen, wo sie zu erwischen sind."

So stellen die Trainer auf

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Naschberger, Rieder - Baden Frederiksen, Anselm

Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Gazibegovic - Jäger - Hierländer, Kuen - Ljubic - Freisenbichler, Jantscher

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WSG Tirol - Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

WSG Tirol - Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

