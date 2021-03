Die Admira gastiert in der 20. Runde der Tipico Bundesliga auswärts beim TSV Hartberg. Die Niederösterreicher zeigten sich in den bisherigen Spielen im neuen Jahr stark verbessert, was sich jedoch nicht auf die Punkteausbeute niederschlug. Lediglich ein Sieg gelang der Admira in den bisherigen sieben Ligapartien nach der Winterpause. Angesichts des schwierigen Restprogramms (Salzburg und Sturm warten) ist die morgige Partie gegen den TSV Hartberg eine äußerst wichtige.

Dominik Starkl: "Wir fahren nach Hartberg, um dort etwas Zählbares mitzunehmen, wollen dort gewinnen"

Ligaportal.at sprach im Vorfeld der heutigen Abreise der Niederösterreicher in die Oststeiermark mit Dominik Starkl, der für das morgigen Auswärtsspiel eine klare Marschroute vorgibt: „Da müssen Punkte her, das ist klar. Wir wissen, dass es nicht leichter wird. Die Gegner, die wir zuletzt hatten, sind alle Kandidaten für die Top sechs. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir auch gegen diese Gegner bestehen können. Eines ist klar: Wir fahren nach Hartberg, um dort etwas Zählbares mitzunehmen, wollen dort gewinnen“, so der gebürtig Niederösterreicher.

Zuletzt holte die Admira daheim gegen die WSG Tirol einen Punkt, wenngleich aufgrund einer guten ersten Halbzeit mehr drinnen gewesen wäre: „Wir hätten das Spiel gegen Tirol in der ersten Halbzeit entscheiden können. Ich bezweifle, dass sie nach einem 2:0- oder 3:0-Rückstand zurückgekommen wären. Aber das Unentschieden haben wir mitgenommen, weil einfach jeder Punkt zählt“, betont Starkl.

„Es war ein super Gefühl, als ich endlich wieder auf dem Platz stehen durfte"

Der 27-Jährige wartet seit seiner Rückkehr auf den Platz (im November 2020) auf einen Treffer: „Ich kiefel schon an mir selbst, will endlich ein Tor machen nach meiner Verletzung, aber ich fühle mich super, trainiere fleißig und fühle mich auch während des Spiels gut“, stellt Starkl klar. Im Auswärtsspiel gegen Hartberg soll der Knoten platzen: „Ich will jetzt endlich den nächsten Schritt machen und ein Tor erzielen. Ich hatte letzte Woche ein gutes Gefühl und habe auch für dieses Spiel ein gutes. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich bin positiv, dass der Knoten endlich platzt.“

Im November des Vorjahres kehrte der Offensivspieler nach einer schweren Kreuzbandverletzung, die er sich im Februar 2020 zugezogen hatte, auf den Platz zurück. Die Zeit nach der Operation war sehr hart: „Jeder Fußballer, der schon einmal so eine schwere Verletzung hatte, weiß, wie brutal das ist. Man muss dann einfach nur mehr daran denken, dass man zurückkommen will. Dafür muss man aber auch alles tun, etwa tagtäglich in der Kraftkammer arbeiten. Es war eine schwere Zeit, in der mich meine Familie, meine Frau sehr unterstützt hat“, blickt Dominik Starkl zurück.

Vor dem Spiel gegen Tirol im November 2020 kam dann endlich das Ok von den Ärzten. Gegen die Kristallkicker stand der damals wiedergenesene Kremser prompt in der Startelf: „Es war ein super Gefühl, als ich endlich wieder auf dem Platz stehen durfte. Dafür bin ich dem Herrn Buric sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass man von Beginn an spielen darf, nachdem man von so einer schweren Verletzung zurückgekommen ist. Das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, auch wenn wir das Spiel 3:0 verloren haben“, erinnert sich Starkl.

Starkl lobt Damir Buric in den höchsten Tönen und fühlt sich auf der linken Seite besonders wohl

Über Trainer Damir Buric kann der gebürtige Niederösterreicher ohnehin nur Gutes berichten: „Ich kenne Damir Buric schon von der ersten, sehr erfolgreichen Phase bei der Admira. Bereits damals hatten wir ein gutes Verhältnis. Ich schätze ihn und er schätzt mich sehr. Ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er auf mich setzt. Ich probiere dieses Vertrauen, mit guten Leistungen zurückzuzahlen“, so Starkl, der die damalige „Rückholaktion“ von Buric als „absolut richtige Entscheidung“ bezeichnet. Der Kroate sei ein Trainer, der „fachlich als auch menschlich super ist. Er stellt uns auch gut auf die Gegner ein. Ich bin davon überzeugt, dass er die Mannschaft weiterbringt und gut entwickelt“, so der 27-Jährige.

Dominik Starkl selbst ist in der Offensive variabel einsetzbar und zeichnet durch seine Schnelligkeit und läuferischen Stärken aus. Zuletzt kam er konstant auf der linken Seite zum Einsatz. Dort fühlt er sich „sehr gut aufgehoben und äußerst wohl“. „Ich habe aber auch schon ganz vorne sowie auf der „Zehn“ gespielt. Das hat mir auch gefallen, aber ich glaube, dass ich auf der linken Seite sehr gut aufgehoben bin“, fährt Starkl fort.

Starkl über den Abstiegskampf: "Wir wissen, wie wir damit umzugehen haben"

Aktuell liegt der Fokus des Offensivkickers voll und ganz bei der Admira, wo das Mannschaftsgefüge stimmt und jeder für jeden kämpft: „Mein persönliches Ziel ist es, fit zu bleiben und mit der Admira den Klassenerhalt zu schaffen und dann zu feiern. Mein voller Fokus gilt der Admira, dem ordne ich alles unter. Jetzt heißt es, die schwierige Zeit zu überstehen. Wir sind im Abstiegskampf, da brauchen wir nicht drumherum reden. Ich bin aber positiv, dass wir das wieder schaffen werden. Es ist keine neue Situation, wir wissen daher, wie wir damit umzugehen haben“, so Starkl, dessen Vertrag bei der Admira im Sommer ausläuft. Wie es danach weitergeht, wird man sehen. „Natürlich kann ich nichts erzwingen“, meint der ehemalige Rapid-Kicker, der mit seinen starken Auftritten das Interesse anderer heimischer Bundesligisten geweckt hat.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Josef Parak