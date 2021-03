Es liegt eine äußerst turbulente Woche hinter dem WAC. Am Mittwochvormittag war bekannt geworden, dass Ferdinand Feldhofer die drei Routiniers Michael Liendl, Michael Novak und Christopher Wernitznig aus dem Kader für das Cup-Halbfinale gegen den LASK gestrichen hatte. Diese überraschende Entscheidung hat viel Staub aufgewirbelt und für großes Unverständnis gesorgt.

Michael Novak über Ausbootung: "Wir waren völlig überrascht"

Schnell war klar, dass es beim WAC Konsequenzen geben wird. Einen Tag nach dem verlorenen Halbfinale gegen den LASK trat Feldhofer als Trainer des WAC zurück. "Ich habe immer betont, dass ich für das große Ganze und für den Erfolg des Vereins arbeite. Da ich das Gefühl habe, dass das mit meiner Philosophie und mit meinen Vorstellungen nicht mehr möglich ist, ist es besser sofort zurückzutreten. Alles andere könnte ich mit mir selbst nicht vereinbaren", wurde Feldhofer in einer Aussendung zitiert.

Mit Michael Novak äußerte sich nun einer der drei "ausgebooteten" Kicker zur Causa. "Wir haben das nicht beendet, sondern der Trainer hat uns in der Gruppe mitgeteilt, dass wir nicht im Kader sind. Er hat uns keinen Grund genannt. Wir waren völlig überrascht, haben es allerdings zur Kenntnis genommen. Feldhofer meinte, dass für diese Spieler, die nicht im Kader sind, das Training zu Ende ist. Wir sind vom Platz. In einer kurzen Unterredung mit dem Trainer meinte er, dass er das nicht vor dem Match begründen möchte. Wir haben es akzeptiert. Er hat uns wortwörtlich gesagt, dass wir ab Donnerstag vielleicht wieder ein Thema sind", schildert der 30-Jährige die Situation vom Abschlusstraining am vergangenen Dienstag in der Kleinen Zeitung.

"Wir stehen jetzt als die Revoluzzer da. Wernitznig und ich gelten als Lakaien von Liendl. Ich glaub nicht, dass Feldhofers Aktion dem Team oder dem Verein geholfen hat", stellt der Rechtsverteidiger klar.

"Als Liendl nicht spielte, wussten wir, dass irgendetwas nicht passt"

Novak sei nach der Entscheidung "perplex gewesen", da Feldhofer auch betont hätte, "dass das Halbfinale eines der wichtigsten Spiele des Vereins überhaupt" sei. "Mir blieb nur, es zu akzeptieren. Die Mannschaft steht über allem", so Novak weiter. Über die Hintergründe dieser Entscheidung rätselt er noch immer: "Vielleicht wurden gewisse Dinge von ihm (Feldhofer; Anm. d. Red.) hineininterpretiert, die gar nicht da waren."

"Es ist kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen dem Trainer und Michael Liendl nicht das beste ist", hatte WAC-Präsident Dietmar Riegler am Mittwoch gemeint. Zuletzt hatte Feldhofer den Spielmacher immer wieder auf die Bank gesetzt und als Joker gebracht. Eine Rolle mit der sich Liendl überhaupt nicht zufrieden zeigte. "Als Liendl nicht spielte, wussten wir, dass irgendetwas nicht passt. Anfangs wurde das mit Schonung begründet", sagt Michael Novak. Der Mannschaft sei "nie etwas offen kommuniziert worden", betont der gebürtige Kärntner.

Ein Gespräch mit dem Ex-Trainer habe es noch nicht gegeben: "Wenn sich alles beruhigt, werde ich das Gespräch suchen. Ich finde nicht, dass wir ein schlechtes Verhältnis hatten. Wenn ich mir einen Fehler geleistet habe, dann will ich das nicht stehen lassen", so Novak, der über den Trainerwechsel nicht froh ist: "Davon kann keine Rede sein. Ein Trainerwechsel ist nie etwas Schönes, das hilft selten weiter."

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger