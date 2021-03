Eine Woche nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Sturm Graz möchte der FC Red Bull Salzburg auch in der heimischen Meisterschaft wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Cup konnten sich die Bullen mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die Steirer rehabilitieren. Am heutigen Sonntag empfangen die Salzburger den SKN St. Pölten, der im ersten Saisonduell gegen die Bullen eine herbe 2:8-Pleite einstecken musste. Jesse Marsch: „Wir wollen die letzten drei Spiele noch voll marschieren" „Das letzte Spiel in St. Pölten haben wir überragend gespielt", erinnert sich Jesse Marsch. „Beim Duell am Sonntag möchten wir auf unserer Leistung vom Halbfinale gegen Sturm aufbauen und gut ins Spiel starten, weil uns ein schnelles Tor sehr weiterhilft", betont der Salzburg-Coach. „Wir wollen die letzten drei Spiele noch voll marschieren. Jetzt haben wir keine englische Woche mehr und damit mehr Zeit, um uns auf jede einzelne Begegnung gut vorzubereiten und uns mit aller Kraft auf die Aufgaben konzentrieren. Das wollen wir schon gegen St. Pölten zeigen und eine super Mannschaft auf den Platz bringen", gibt der US-Amerikaner die Marschroute vor. SKN-Cheftrainer Robert Ibertsberger weiß um die Ausgangslage vor dem Duell gegen die Bullen: „Die Rollen sind vor diesem Duell ganz klar verteilt: Wir spielen gegen die beste Mannschaft Österreichs, da muss sehr viel zusammenpassen, damit wir etwa Zählbares mitnehmen können. Dennoch erwarte ich mir von meiner Mannschaft, dass von Anfang an jenes Leistungsniveau auf den Platz bringt, das sie bereits im Herbst gezeigt hat und vielleicht sogar darüber hinauswächst. Dann werden wir auch in diesem Spiel unsere Chancen bekommen.“ „Auswärtsspiele in Salzburg gehören immer zu den schwierigsten Aufgaben während einer Saison. Dennoch wollen wir nach der letzten Woche als gesamte Mannschaft eine Reaktion zeigen und aus einer stabilen Defensive heraus versuchen Nadelstiche zu setzen", sagt St. Pölten-Keeper Christoph Riegler.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.07 | Unentschieden 11.00 | St. Pölten 23.00

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede, Junuzovic - Mwepu, Aaronson - Daka, M. Berisha

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Tursch, Muhamedbegovic, Schulz - Booth, Pokorny, R. Ljubicic - Schmidt, Tetteh

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg - SKN St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Red Bull Salzburg - SKN St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures