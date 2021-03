Zum Abschluss der 20. Bundesliga-Runde steigt in der Generali-Arena das 332. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid. Die Hütteldorfer liegen als Tabellenzweiter 16 Punkte vor den achtplatzierten Veilchen, die nach wie vor um den Einzug in die Meistergruppe kämpfen muss. Rapid wiederum möchte den Anschluss an Tabellenführer Red Bull Salzburg nicht verlieren.

Peter Stöger: "Es wird schon heiß hergehen, davon kann man ausgehen"

„Wir haben uns in eine Situation gebracht, in der wir erfreulicherweise eine Chance haben, unter die ersten Sechs zu kommen. Wir wissen, dass wir es fast selbst in der Hand haben, das hinzukriegen. Wir gehen mit Vorfreude in das Derby. Es wird aber notwendig sein, außergewöhnlich zu punkten, eine kleine Serie zu ziehen", weiß Peter Stöger.

Im ersten Derby holte die Austria dank eines überragenden Patrick Pentz ein 1:1-Remis. Seither hat sich die Austria weiter stabilisiert: „Rapid spielt eine ordentliche Meisterschaft. Die Qualität, die sie im Stande sind abzuliefern, wird in der Regel auch gezeigt. In dem Bereich haben wir uns auch ein bisschen stabilisiert. Es ist alles stimmiger geworden, wir sind mehr zu einer Einheit geworden. Wir haben uns zuletzt angenähert. Das zeigt auch die Rückrunden-Tabelle. Die Mannschaft hat einen Entwicklungsschritt genommen.“

„Das Wiener Derby ist immer ein Spitzenspiel, immer etwas Besonderes. Ich glaube nicht, dass wir etwas besonders ansprechen müssen. Die Spieler können einschätzen, dass die Situation speziell ist. Es ist auch ein Derby, das für beide Mannschaften extrem wichtig ist. Es wird schon heiß hergehen, davon kann man ausgehen", ist der Austria-Trainer überzeugt.

Didi Kühbauer: "Wir sind auf dieses Spiel scharf"

Davon geht auch Rapid-Coach Didi Kühbauer aus: "Es ist schon Brisanz dabei. Wir wollen oben dabei bleiben, die Austria wäre mit einem Sieg in einer besseren Position. Vielleicht ist es für uns vom Druck her nicht so wie für die Austria."

"Wir sind von der Austria in der Tabelle und von den Punkten her weit weg, trotzdem beginnt das Spiel bei null und hat eigene Gesetze. Wir sind auf dieses Spiel scharf, in einem Wiener Derby will man nicht als Verlierer vom Platz gehen", stellt der Trainer der Hütteldorfer klar.

Dass der Stadtrivale nach der Winterpause wesentlich stabiler als noch im Herbst auftritt, ist auch Kühbauer nicht entgangen: "Sie machen es im Frühjahr gut, agieren jetzt als Mannschaft besser. Das ist nicht mehr diese Austria vom Herbst, es wird ein enges Spiel werden."