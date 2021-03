„Wir wollen möglichst bald Spitzenfußball in der Bundesliga bieten"

„Wir wollen mehr Mädchen und Frauen für den Fußball im Allgemeinen, und mehr Männer für den Frauenfußball begeistern“, erklärt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil.

Dem LASK ist es wichtig, dass talentierte Mädchen auch in Zukunft die Möglichkeit haben, Spitzensport in Oberösterreich zu betreiben und nicht mehr gezwungen sind, für eine Fußballkarriere das Bundesland zu verlassen. „Wir wollen möglichst bald Spitzenfußball in der Bundesliga bieten. Mit Nationalspielerinnen in unseren Reihen. Dafür haben wir jetzt schon die Rahmenbedingungen geschaffen“, zeigt sich LASK-Sportdirektor Dominik Thalhammer zuversichtlich.

„Dass der LASK als gewichtiges Aushängeschild im österreichischen Profifußball einen Schwerpunkt zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs setzt und künftig mit einem eigenen Frauenteam antritt, gibt Anlass zur Freude. Auf Klubebene gibt es damit eine weitere Top-Adresse für fußballbegeisterte Mädchen und Frauen. Diese Entscheidung des LASK ist ein guter Tag für den Linzer Fußball aber auch insgesamt ein wichtiger Tag für die Entwicklung des österreichischen Frauenfußballs. Ich gratuliere den Verantwortlichen zu diesem zukunftsweisenden Schritt und freue mich bereits auf die ersten Matches mit schwarz-weißer Frauen-Power!“, ist Vizebürgermeisterin Karin Hörzing als Sportreferentin der Stadt Linz begeistert.