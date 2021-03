Der WAC schloss eine turbulente Woche, die am Donnerstag mit dem Rücktritt von Ferdinand Feldhofer ihren Höhepunkt gefunden hatte, mit einem überzeugenden Sieg ab. Die Kärntner siegten im ersten Spiel unter Interimscoch Roman Stary auswärts gegen die SV Ried klar 4:0. Damit befinden sich die Wölfe auf einem guten Weg, erneut den Einzug in die Meistergruppe zu fixieren.

Miron Muslic: "Wir haben in allen Dingen Luft nach oben"

Miron Muslic sprach von einer verdienten Heimniederlage und einer deutlichen Klatsche. Man sei "denkbar ungünstig in das Spiel gestartet", so der Ried-Coach. Nach den frühen Treffern von Vizinger (9.) und Liendl (13.) sei alles, was man sich vorgenommen hatte, "deutlich komplizierter und schwerer" geworden. Nach Ballgewinn habe seine Mannschaft "zu schlampig" gespielt.

In der Halbzeitpause habe man sich allerdings "fest vorgenommen, das Ding zu drehen", betonte Muslic. Nach dem 0:3 durch Joveljic habe sich der WAC "in einen Flow gespielt".

Nichtsdestotrotz steht nach acht Spielen unter Miron Muslic noch kein voller Erfolg zu Buche: "Wir haben in allen Dingen Luft nach oben. Punktetechnisch müssen wir uns steigern, das ist klar", weiß der Trainer des Aufsteigers. Dieser Aufgabe stelle man sich. Muslic stellte aber auch klar, dass man nun nicht den Fehler machen dürfe, "alles kaputt oder schlechtzureden".

Marcel Ziegl vor Derby: "Wir müssen alles besser machen als heute"

Am kommenden Sonntag steht für die SV Ried das Heimderby gegen den LASK an. Marcel Ziegl blickt dem Duell gegen den Erzrivalen aus Linz bereits entgegen: "Der LASK ist zu einer Top-Mannschaft in Österreich geworden. Von der Papierform her sind sie klarer Favorit. Es zählen keine Ausreden und es heißt, hundert Prozent Herz und Mentalitätreinzuhauen. Wir müssen alles besser machen als heute, ansonsten werden wir keine Chance haben", so der 28-Jährige.

Weitere Stimmen hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Video: Miron Muslic und Marcel Ziegl nach dem 0:4 gegen den WAC

Roman Stary: "Haben gegen einen sehr unguten und aggressiven Gegner gespielt"

WAC-Interimstrainer Roman Stary zeigte sich mit dem Ergebnis hochzufrieden. Man habe heute gegen einen "sehr unguten und aggressiven Gegner" gespielt, betonte Stary, der nach turbulenten Tagen beim WAC darum bemüht war, "Ruhe in die Mannschaft zu bekommen". Deshalb habe er auch auf das altbewährte 4-4-2-System gesetzt. "Ich habe viele Gespräche geführt mit den Spielern und ihnen das Vertrauen geschenkt", stellte Stary klar, der heute auch die zuletzt aussortierten Michael Liendl und Michael Novak beginnen ließ.

Vor allem Michael Liendl zeigte heute wieder seine feinen fußballerischen Fähigkeiten: Der 35-Jährige erzielte ein Tor und leistete am Schluss einen herrlichen Assist. Auch beim 0:1 durch Vizinger hatte Liendl seine Füße im Spiel. "Man hat heute die Klasse von Michael Liendl gesehen", freute sich Roman Stary. Auch für Startelfdebütant Lukas Schöfl hatte der Neo-Coach lobende Worte übrig: "Er ist ein sehr talentierter Spieler, war immer knapp dran, hat aber immer wieder Verletzungen gehabt. Es war an der Zeit, das durchzuziehen und es freut mich, dass es aufgegangen ist."

Mit dem heutigen Sieg behaupteten die Wölfe den fünften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die siebentplatzierten Tiroler beträgt nun vier Punkte. "Unser Ziel ist es, möglichst bald die Top sechs zu fixieren. Ich will nur auf uns schauen, denn wir haben es in der Hand", so Stary.

Über den Rücktritt von Ferdinand Feldhofer meinte er: "Ich möchte festhalten, dass Ferdinand Feldhofer eine top Arbeit verrichtet hat. Es tut mir persönlich leid, dass er nicht mehr da ist, weil wir einen sehr guten Kontakt hatten", betont der gebürtige Wiener.

Video: WAC-Interimstrainer Roman Stary über das Spiel

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media