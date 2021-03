Der SK Rapid Wien hat nach Marco Grüll einen weiteren Sommerneuzugang vorzeitig fixiert. Wie die Hütteldorfer unmittelbar vor dem 332. Wiener Derby bekannt geben, ist Robert Ljubicic ab der kommenden Saison Rapid-Spieler. Der 21-Jährige hat bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Der Vertrag von Robert Ljubicic beim SKN St. Pölten läuft im Sommer aus.

Robert Ljubicic kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück

Der 21-jährige Mittelfeldspieler (geboren am 14. Juli 1999) und der SK Rapid einigten sich auf einen Drei-Jahres-Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24, der gebürtige Wiener wird nach Ablauf seines Kontrakts beim SKN St. Pölten somit in seine Geburtsstadt zurückkehren. Es ist für Robert Ljubičić auch eine Heimkehr zu seinem ehemaligen Verein, denn er trug bereits im Nachwuchs, von November 2006 bis Jänner 2009, das Rapid-Trikot.

Nach einer Zwischenstation im Nachwuchs des Wiener Sportklub wechselte der jüngere Bruder des aktuellen Rapid-Kapitäns Dejan Ljubičić im Jänner 2014 in die Akademie St. Pölten und debütierte vier Jahre später in der Kampfmannschaft des SKN St. Pölten. Seither brachte er es – inklusive des heutigen Gastspiels beim Tabellenführer - auf 85 Pflichtspiele für die „Wölfe“, in denen er sieben Treffer erzielen und doppelt so viele auflegen konnte. Im Jahr 2019 bestritt Robert Ljubičić zudem zwei Nachwuchsländerspiele für die U20-Auswahl von Kroatien.

Barisic: "Sehe ihn in einer etwas offensiveren Rolle als seinen älteren Bruder Dejan"

Zoran Barišić, Geschäftsführer Sport, meint zum künftigen Neo-Rapidler: „Ich bin sehr froh, dass es uns in dieser wirtschaftlich so herausfordernden Zeit gelungen ist, bereits den zweiten österreichischen U21-Teamspieler für die kommenden Saisonen zu uns zu holen. Robert Ljubičić ist ein mehr als vielversprechender Spieler, der bei uns im Mittelfeld ein sehr wertvoller Bestandteil der Mannschaft werden kann. Er hat einen sehr starken linken Fuß, hervorragendes Spielverständnis und ist im zentralen Mittelfeld sowohl defensiv als auch offensiv eine Option, wobei ich ihn in einer etwas offensiveren Rolle sehe als seinen älteren Bruder Dejan. Auch charakterlich ist Robert ein Typ, der sehr gut zu uns passt, ich kenne ihn und seine Familie schon seit vielen Jahren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Robert für die kommenden Spiele mit St. Pölten alles Gute. Wie ich ihn kenne, wird er weiter mit 100 Prozent und mehr für seinen aktuellen Verein zur Sache gehen“, so der 50jährige Wiener.

Robert Ljubicic: "Auf alle Fälle geht für mich ein Traum in Erfüllung"

Robert Ljubičić und der SK Rapid haben den Drei-Jahresvertrag bereits unterzeichnet, dieser wird nach erfolgreicher Absolvierung der sportmedizinischen Tests gültig. Der künftige Rapidler selbst meint zu seinem bevorstehenden Wechsel: „Ich bin sehr glücklich und freue mich auf die neue Aufgabe. Ich kenne bereits sehr viele meiner künftigen Mitspieler und werde mich schnell wieder zuhause fühlen. Auf alle Fälle geht für mich ein Traum in Erfüllung, ich durfte ja schon als Kind hier kicken und schon damals habe ich mir immer vorgestellt, wie schön es sein muss, als Profi vor den super Rapid-Fans zu spielen. Ich hoffe auch sehr, dass die Anhänger bei meinem Debüt wieder im Stadion sein können! Bis zum Sommer liegt aber mein Fokus noch voll beim SKN St. Pölten, ich habe dem Klub sehr viel zu verdanken und das möchte ich mit weiter guten Leistungen zurückgeben“, so Robert Ljubičić.

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak