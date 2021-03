WAC-Goalie Alexander Kofler hat sich im gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die SV Ried (0:4) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der 34-jährige Kärntner musste gestern kurz nach dem Seitenwechsel nach einem bösen Zusammenprall mit Mitspieler Dominik Baumgartner ausgewechselt werden.

Kofler wird am Wochenende wieder zur Verfügung stehen

"Aber es gibt trotzdem eine Entwarnung, denn es ist nicht so schlimm. Ich kann am Mittwoch wieder ins Training einsteigen", sagt der Keeper in einer Videobotschaft auf Instagram.

"Der Kopf brummt zwar noch ein bisschen, aber das gehört einfach dazu. Am Wochenende werde ich wieder zur Verfügung stehen, alles halb so schlimm", gibt sich der Stammgoalie des WAC kämpferisch.

Am kommenden Sonntag (17 Uhr) trifft der WAC daheim auf die WSG Tirol. Mit einem Sieg könnten die Kärntner die Teilnahme an der Meistergruppe vorzeitig fixieren.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media