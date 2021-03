Im August des Vorjahres beendete die Admira überraschend die Zusammenarbeit mit dem damaligen Sportdirektor Ernst Baumeister. Lediglich zwei Monate durfte der gebürtige Wiener in der Südstadt werken, ehe ihn der Verein vor die Tür setzte.

Baumeister über Admira-Aus: "Ich habe bis heute noch keine Begründung gehört"

Bei Sky Sport Austria blickt der gebürtige Wiener auf die schwierige Zeit zurück: „Es war überraschend, es war ohne Vorwarnung. Es hat geheißen, dass wir eine neue Mannschaft aufbauen und bevor ich noch dazugekommen bin…Ich habe bis heute noch keine Begründung gehört, warum ich weg musste. Damals hätte ich es schon gerne gewusst, weil es ein bisschen überraschend war", so Ernst Baumeister.

Der Zeitpunkt der Beurlaubung war kurios: „Das war genau an dem Tag, als wir ins Trainingslager gefahren wären, ich habe schon die Koffer gepackt und bin gerade beim Frühstück gesessen und dann kriege ich das so. So ist es halt in dieser Branche, aber ich kann mir bis heute nichts vorwerfen und das ist halt, wenn man was Schlechtes macht okay, aber ich habe alles reingehaut, dass wir nicht absteigen, das ist mir gelungen und als Dank dafür habe ich dann einen warmen Händedruck bekommen", ist Baumeister enttäuscht.

"Ich kann zu 99,9 Prozent sagen, dass ich nicht mehr zur Admira zurückgehen werde"

„Wichtig und festzuhalten ist, dass wir mit Ernst stets offen und ehrlich umgegangen sind ...Ernst bleibt ein Freund der Admira", war Admira-CEO Thomas Drabek in einer Aussendung der Niederösterreicher zitiert worden. Eine Rückkehr zur Admira kann sich der 64-Jährige aber nicht mehr vorstellen: „Man soll im Fußball nie nie sagen, aber da kann ich zu 99,9 Prozent sagen, dass ich zu dem Verein sicher nicht mehr zurückgehen werde oder irgendwas machen werde. Das weiß ich ganz sicher", stellt Ernst Baumeister klar.

Baumeister über Admira-Kader: "Mannschaft ist zusammengewürfelt"

Aktuell liegt die Admira mit nur 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz: „Die Problematik, die ich bei dem Verein sehe, sie haben im Winter fünf neue Spieler geholt, im Winter bekommt man nicht immer die ganzen Wunschspieler, es war notwendig, dass etwas passiert. Alle fünf haben keine Spielpraxis gehabt und die spielen jetzt immer, da ist die Gefahr, dass man irgendwann in ein Loch reinfällt, wenn man so lange nicht gespielt hat. Ich wünsche es ihnen nicht, aber es ist meistens so. Das kann in einer wichtigen Phase passieren", analysiert der aktuelle Sportdirektor von Ostligist FC Marchfeld.

Der 64-Jährige rechnet damit, dass es ganz schwierig wird, die Klasse zu halten: „Sie können wieder nur hoffen, dass der eine oder andere Verein auch schwächelt. Es wird heuer glaube ich nicht einfach werden. Die Mannschaft ist, hart ausgedrückt, zusammengewürfelt und es dauert, bis die Mannschaft eingespielt ist. Ich beneide Damir Buric nicht, er macht immer eine gute Arbeit, es ist für ihn nicht einfach. Jedes Match ist ein Endspiel. Es wird heuer sehr schwer sein, dass sie es schaffen.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures