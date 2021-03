Robert Knollmüller, Obmann der 2. Klasse Triestingtal und Funktionär in der Hauptgruppe Süd, hatte Mitte Februar einen Brief an Vizekanzler Werner Kogler geschrieben. In dem emotionalen Schreiben appellierte der Funktionär an den Sportminister, raschestmöglich zu veranlassen, funktionierende Konzepte, die aktuell für den Spitzensport bestehen, zu adaptieren, um sie auf viele Bereiche des Amateursports übertragen zu lassen.

"Sportvereine sind nicht nur für die Volksgesundheit, sondern besonders für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer pluralistischen Gesellschaft unabdingbar. Immer mehr Funktionäre und Aktive stellen sich angesichts einer fortwährenden Perspektivenlosigkeit nicht nur die Sinnfrage, sondern stellen mittlerweile das (demokratische) System immer mehr in Frage", hieß es damals u.a. in dem Schreiben.

Wie die NÖN berichten, kam zuletzt aus dem Büro von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler eine Antwort.

Das Schreiben vom Sportministerium im Wortlaut

"... Wie Sie bestimmt medial mitverfolgen, sind wir aktuell mit unterschiedlichen Virusmutationen konfrontiert. Diese sowie die nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen sind maßgeblich verantwortlich dafür, dass erste angedachte und angekündigte Lockerungsschritte am Anfang des Jahres verschoben werden mussten. Ende Februar hat auf Einladung von Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober ein Gipfeltreffen mit Vertreterinnen und Vertretern des organisierten Sports stattgefunden. Bereits im Vorfeld wurde seitens des Vizekanzlers in seiner Funktion als Sportminister das Ziel geäußert, ehestmöglich Lockerungen – zunächst outdoor mit Abstand – für den Sport umzusetzen. Ein besonderer Fokus lag und liegt nach wie vor auf den Kindern und Jugendlichen, die besonders stark von den Einschränkungen betroffen sind.

Wir freuen uns sehr, dass es trotz der negativen Ausgangslage und den derzeitigen Infektionszahlen bei den Verhandlungen Anfang März gelungen ist, einen ersten Öffnungsschritt mit 15. März in Aussicht zu nehmen. In weniger als zwei Wochen werden Kinder und Jugendliche im Freiluftbereich wieder intensiver Sport (unter Auflagen) ausüben dürfen. Nun hängt es von der weiteren Entwicklung der Gesundheitslage ab, wann weitere Lockerungen vorgenommen werden können. Unser Konzept sieht vor, im nächsten Schritt Outdoor-Sport mit Abstand für alle zu öffnen. In weiterer Folge und bei einer positiven Infektionslage soll – auch in Verbindung mit dem sogenannten Eintrittstesten – Outdoor-Training mit Kontakt und auch Indoorsport ohne Kontakt umfasst sein.

Den verantwortlichen Personen ist bewusst, dass gerade die Ausübung von Sport ein wesentlicher Eckpfeiler der körperlichen und geistigen Gesundheit darstellt. Wir nehmen die Auswirkungen der Lockdowns, egal ob körperlich, psychisch oder sozial, sehr ernst. Auch wenn ich Ihnen aktuell noch keine fixen Zeitpunkte für weitere Lockerungen nennen kann, versichere ich Ihnen, dass wir diese sobald es das Virus zulässt, umsetzen werden. Wir werden weiter Tag für Tag daran arbeiten, dass der Sport in diesem Jahr ein möglichst glanzvolles Comeback feiert. Damit das gelingt, braucht es uns alle und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Abschließend möchte ich noch auf die wirtschaftliche Unterstützung der gemeinnützigen Vereine durch den NPO-Fonds hinweisen. Eine Antragstellung für das 4. Quartal 2020 ist seit wenigen Tagen möglich. (...) "

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media