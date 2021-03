Auch für absolute Top Teams, wie Liverpool, läuft es nicht immer nach Wunsch. Im Sport wird es immer Höhen und Tiefen geben, jedoch erfolgreiche Teams lernen aus solchen Niederlagen und werden gestärkt zurückkommen. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Dass Jürgen Klopp momentan in Liverpool eine Negativserie zu beklagen hat, liegt vor allem daran, dass sieben seiner Topspieler verletzt sind und er jede Woche seine Abwehrreihe verändern musste. Trotz dieser Ausfälle und der Niederlagenserie ist der Mannschaftszusammenhalt weiterhin stark und das Vertrauen in den Trainer gegeben. Klopp appelliert an die Fans Geduld zu haben, weil sich Dinge nicht über Nacht verändern und das gesamte Team diese schwierige Zeit dafür nutzt, sich weiter zu entwickeln. Klopp selbst beobachtet schon Dinge, die sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren verbessert haben, aber das sehen die wenigsten, weil sie den Fokus nur auf das Ergebnis lenken.

Dazu passt folgende Aussage von Reinhold Messner, der als erster Mensch alle vierzehn Achttausender bestiegen hat:

„Erfolg kann ich auf Dauer nur haben, wenn ich scheitern darf.

Wie soll ich denn spielen, ohne zu verlieren, ohne zu scheitern?

Würde ich aufgrund von Können, Glück, Zufall in Serie erfolgreich sein,

wäre ich früher oder später verloren. Allzu große Distanz zur Realität wäre die Folge.

Und Realitätsverlust führt unweigerlich früher oder später zum endgültigen Scheitern.“

(Reinhold Messner 1996)

Scheitern ist immer Teil einer Geschichte, auch bei erfolgreichen Teams. Wenn aber starke Teams und Trainer in diesen Phasen zuversichtlich und konzentriert weiter arbeiten dürfen, hilft es ihnen sogar, aus dem Scheitern von heute Lehren zu ziehen und die Kraft für den Sieg von morgen zu entwickeln.

Gute mentale Arbeit führt langfristig immer zum Erfolg

Kritisch an Niederlagenserien ist vor allem, dass mit jedem Match der Druck auf die Spieler zunimmt. Fußballer, die sich keine mentalen Strategien erarbeitet haben, werden immer verkrampfter, was ihre Erfolgsaussichten deutlich beeinträchtigt. Das gewohnte Denken bietet in solchen Situationen keine Hilfestellung. Trainer und Spieler sind angehalten mit einer veränderten Einstellung ins Spiel zu gehen, sich nicht um die Tabellen Situation zu kümmern, sondern sich nur auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren.

Und dann wäre dann noch die Sache mit den Serien. So sagt Thomas Tuchel: „Serien sind dazu da, gebrochen zu werden.“ Wie wir sehen, hat Chelsea das eindrucksvoll bewiesen. Seit der Amtsübernahme von Tuchel sind die Blues seit zehn Spielen noch ohne Niederlage.

Jede Negativserie findet ihr Ende, aber nicht jeder Trainer bekommt die Möglichkeit das auch noch persönlich mitzuerleben. Negativserien werden umso schneller enden, je weniger sich der Trainer und die Mannschaft darum kümmert. So wie Klopp, der den Fokus auf die Weiterentwicklung der Mannschaft setzt, und sich von dieser Serie nicht groß beeindrucken lässt.

Was kann nun der Lerneffekt von Niederlagen sein? Manchmal ist es einfach notwendig, dass die Mannschaft wieder auf den Boden der Realität geholt wird, ihren Fokus schärft und sich Spieler wieder voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren. Das können wir gut bei Turnieren wie Europa- oder Weltmeisterschaften sehen. Denken wir an die WM 2014, wo Deutschland in der Vorrunde gegen Algerien erst in der Nachspielzeit gewann und durch diesen Dämpfer den Grundstein für den WM Titel legte.

In meiner Arbeit mit Teams machte ich sehr oft die Erfahrung, dass erst durch Niederlagen und Krisen Spieler gefordert werden, in sich zu gehen, zu reflektieren und Potentiale zu erkennen, die sie sonst nie ausfindig gemacht hätten. Somit bedeuten Krisen für mich immer eine großartige Chance, gestärkt daraus hervorzukommen und danach die nächste Stufe nach oben zu machen. Um sich auf diesen Prozess einlassen zu können, braucht es viel Vertrauen und psychologische Sicherheit.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.

MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Lebens- und Sozialberate

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at

Foto: Harald Dostal/fodo.media