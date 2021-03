Vor exakt einer Woche gab der WAC bekannt, dass Ferdinand Feldhofer als Trainer zurückgetreten ist. In den Tagen bzw. Wochen davor hatte sich - auch wenn es die Verantwortlichen bei den Wolfsbergern nicht gerne hören - ein Machtkampf zwischen Michael Liendl und Trainer Ferdinand Feldhofer entwickelt.

"Als Präsident muss man auch dann Entscheidungen treffen, wenn sie einem nicht leicht fallen"

Dietmar Riegler spricht nun in einem Interview mit der Kleinen Zeitung über die schwierige Zeit in seinem Klub. "Es ist schade, dass alles so gekommen ist. So etwas ist aber menschlich. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen und wenn man mit 40 Personen so eng zusammenarbeitet, dann kann es auch zu Auffassungsunterschieden kommen. Als Präsident muss man auch dann Entscheidungen treffen, wenn sie einem nicht leicht fallen", so der WAC-Präsident.

Eine Woche vor dem Zeitpunkt des Rücktritts von Ferdinand Feldhofer sei Riegler bewusst geworden, "dass es so nicht funktioniert und man das auch nicht mehr richten kann. Wenn man alle drei Tage ein Spiel hat, ist es aber auch nicht einfach, einen Schlussstrich zu ziehen. Den Europacup gegen Tottenham wollte ich daher noch abwarten und habe trotzdem auch gehofft, dass es sich vielleicht auch zum Guten wendet. Das war dann nicht mehr der Fall", betont der Klub-Boss des WAC.

Nach dieser ganzen Causa hat die Öffentlichkeit nun den Eindruck, dass beim WAC einzelne Spieler mächtiger als der Trainer sind. "Das stört mich schon. Es hat ja nur den Anschein, dass es so ist. Natürlich müssen aber Entscheidungen getroffen werden. Diese fallen nicht für einen Trainer oder die Spieler, sondern immer im Sinne des Vereins aus. Da ist bei mir viel Menschenkenntnis und Bauchgefühl dabei", stellt Riegler klar.

Neuer Trainer muss "Eigenheiten, die es beim WAC gibt, akzeptieren"

In den kommenden Wochen wolle sich der WAC der Suche nach einem neuen Trainer widmen. Dieser müsse "die Eigenheiten, die es beim WAC gibt, akzeptieren", so Dietmar Riegler. Wie etwa die Tatsache, dass es keinen Sportdirektor gibt und der Trainer diese Aufgabe zusätzlich ausführen müsste. Zudem wolle man sich mit den neun auslaufenden Spielerverträge mit dem Nachfolger von Feldhofer abstimmen.

Wenn ein Bundesligist nach einem neuen Trainer sucht, taucht auch immer wieder der Name Andreas Herzog auf. "Ich weiß nicht, wer ihn immer wieder zum Thema macht. Wir haben keine Präferenzen und keine Gespräche geführt", sagt der WAC-Boss. Es gebe "einen Ordner mit rund 50 Kandidaten, die auf uns zugekommen sind und sich bei uns beworben haben. Die Zahl ist eigentlich schon ein Wahnsinn"

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger