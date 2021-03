Der Vorstand des Steirischen Fußballverbandes hat betreffend die Saison 2020/2021 wie folgt einstimmig beschlossen: Sollte ein Training durch die Covid-Verordnungen ab April wieder ermöglicht werden, wird nach einer entsprechenden Vorbereitungszeit (zuerst Gruppentraining, danach Mannschaftstraining und Freundschaftsspiele) voraussichtlich mit dem Wochenende 14./16. Mai 2021 (KW 19) der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

"Wenn wir jetzt positiv rechnen und englische Runden am Pfingstwochenende, sowie Fronleichnam (3.6.) einplanen und bis Ende Juni spielen würden, stünden 9 Spieltermine zur Verfügung und diese wären für die komplette Durchführung der Saison 2020/2021 jedenfalls zu wenig, egal in welcher Liga", heißt es in einer Aussendung des Steirischen Fußballverbandes.

Aus diesem Grund werden nur noch die offenen Nachtragsspiele und Hinrunden der Saison 2020/2021 ausgetragen und wird nach Abschluss der Hinrunde die Saison 2020/2021 beendet. Die Rückrunden werden ersatzlos abgesagt.

Die nach Abschluss der Hinrunden auf Platz 1 liegenden Mannschaften steigen gemäß § 13a ÖFB-Meisterschaftsregeln in die nächsthöhere Leistungsstufe auf.

Es gibt KEINEN Absteiger und KEINE Relegationsspiele.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller