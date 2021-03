Drei Ligasiege konnte die Admira in der laufenden Spielzeit verbuchen. Davon einen völlig überraschend am 5. Dezember gegen Red Bull Salzburg. Damals feierte die Admira einen knappen 1:0-Heimsieg. Seither setzte es für den Tabellenletzten aus der Südstadt sechs Niederlagen. Am heutigen Samstag trifft die Admira auswärts auf den Serienmeister aus Salzburg.

Jesse Marsch: "Unser Spiel im Dezember war nicht gut"

Jesse Marsch erinnert sich an die überraschende 0:1-Pleite im ersten Saisonduell zurück: „Unser Spiel im Dezember war nicht gut, wir haben sicher keine gute Leistung gezeigt. Jetzt geht es für uns darum, konzentriert zu sein und - auch in Blickrichtung Tabelle - einen Sieg zu holen. Im Vergleich zur letzten Saison liegen wir jetzt ja vorn, das ist sehr positiv. Für die letzten beiden Matches müssen wir voll fokussiert bleiben", betont der US-Amerikaner.

Verteidiger Rasmus Kristensen meint vor dem Heimspiel gegen die Niederösterreicher: „Für uns ist es trotz der Niederlage im Herbst keine andere Situation. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist bei uns immer gleich und das ist auch unser Ziel. In dieser Woche hatten wir mehr Zeit zur Vorbereitung und konnten mehr trainieren, was in den Wochen davor aufgrund der vielen Spiele nicht möglich war. Wir haben diese Zeit gut genutzt und auch taktisch einiges gemacht.“

Damir Buric weiß um die Ausgangslage für das Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer und Serienmeister: „Salzburg ist seit Jahren die dominierende Mannschaft in Österreich. Wir müssen einen perfekten Tag erwischen - also den Matchplan umsetzen, keine Geschenke verteilen, gut verteidigen und vor dem Tor effektiv sein. Wenn uns das alles gelingt, wären wir sehr glücklich", so der Admira-Trainer.

