„Wir müssen alles besser machen als heute, ansonsten werden wir keine Chance haben“, sagte Marcel Ziegl im Hinblick auf das Derby gegen den LASK nach der herben 0:4-Pleite gegen den WAC. Mittlerweile sind die Rieder seit acht Partien in Folge sieglos. Die Abstiegsangst im Innviertel wird immer größer.

"Wenn da nicht jeder bis zur Haarspitze motiviert ist, dann ist er beim falschen Verein"

„Unsere Mannschaft hat Qualität und die müssen wir am Sonntag auch zeigen. Bei einem Derby braucht man auch nicht lange herumreden. Wenn da nicht jeder bis zur Haarspitze motiviert ist, dann ist er beim falschen Verein. Die Wahrheit liegt am Platz. Da gilt es, die Leistung zu bringen. Der Matchtag zählt und da müssen wir jetzt abliefern“, sagt Thomas Reifeltshammer.

„Wir müssen Leidenschaft und Mentalität zeigen, im Ballbesitz ruhiger agieren, mehr Chancen kreieren und gut verteidigen. Dann kommt auch das Erfolgserlebnis. Gegen den LASK ist es ein Spiel mit besonderer Brisanz. Ich habe immer in Ried gespielt und da ist mir der LASK natürlich nicht so sympathisch. Sie haben in den vergangenen Jahren eine gute Struktur aufgebaut, haben eine gute Entwicklung zurückgelegt. Wenn wir aber an unsere Leistungsgrenze gehen, dann traue ich uns auch einen Sieg zu. Jeder Einzelne muss 100 Prozent Leistung abliefern. Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir das können. Das kann uns auch gegen den LASK gelingen", so der Kapitän der Rieder weiter.

„Das letzte Bundesliga-Derby gegen den LASK in Ried ist zehn Jahre her. Mit einer starken Performance am Sonntag können wir wieder viel gut machen“, so Miron Muslic. „Das ist für uns als Team eine große Chance. Wir müssen dieses Spiel gegen den LASK, der in einer sehr guten Form ist, als echtes Derby annehmen. Mit sehr viel Einsatz, Willen, Leidenschaft und starker Zweikampfführung. Das erwarten sich unsere Fans. Und dem wollen wir auch voll gerecht werden", betont der Ried-Trainer. In 20 Bundesliga-Heimspielen gegen den LASK kassierten die Wikinger nur zwei Niederlagen. 14 Mal feierte die SV Ried einen vollen Erfolg.

LASK-Coach Dominik Thalhammer sagt vor dem OÖ-Duell: „Wir wissen, welchen Stellenwert das Derby für unsere Fans hat. Am liebsten wäre es uns, wenn wir mit einem vollen Auswärtsblock im Rücken antreten könnten. Aber auch so werden wir wieder alles reinhauen, was uns zur Verfügung steht: Hohe Intensität, Zweikampfstärke und Zusammenhalt. Das haben wir letzte Woche erfolgreich auf den Platz gebracht und wir wollen es wieder tun.“

