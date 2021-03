Peter Stöger: "Ich erwarte eine vollkommen offene Partie"

Im ersten Saison-Duell musste die Austria daheim gegen Sturm mit 0:4 die höchste Saisonpleite hinnehmen. „Der Sieg von Sturm im Dezember war verdient. Wir haben damals aber eine Stunde lang sehr ordentlich gespielt - da war das Spiel offen. Nach dem Ausschluss sind wir dann mit einem Mann weniger auseinandergefallen", erinnert sich Stöger.

Seitdem hat sich bei den Veilchen aber einiges getan: „Wir sind jetzt stabiler in unserem Spiel als bei unserem ersten Duell mit Sturm. Ich erwarte deshalb eine vollkommen offene Partie“, so der Austria-Coach.

Christian Ilzer trifft heute zum zweiten Mal in dieser Saison auf seine ehemaligen Schützlinge aus Favoriten: "Das erste Duell in dieser Saison war für mich persönlich brisanter. Jetzt ist es ein Spiel wie jedes andere und gefühlt eine Ewigkeit her", stellt der Sturm-Trainer klar.

Im bisherigen Frühjahr hatten die Grazer jedoch immer wieder Probleme, konstant gute Leistungen wie im Herbst abzurufen. "Die Qualität der Aktionen über 90 Minuten zu halten. Da hängen wir noch im Moment", weiß Ilzer.