Markus Schopp: "Um aus Hütteldorf etwas mitzunehmen, müssen wir richtig liefern"

Der Trainer der Hartberger weiß allerdings auch, dass die Hütteldorfer ein denkbar schwieriger Gegner sind: "Mit dem SK Rapid wartet eine der stärksten Mannschaften aktuell in der Meisterschaft auf uns, die absolut berechtigt da vorne in der Tabelle steht. Um aus Hütteldorf etwas mitzunehmen, müssen wir richtig liefern", betont der 47-Jährige.

Schopp ist allerdings fest davon überzeugt, dass seine Schützlinge auch gegen Rapid in der Lage sein werden, "Lösungen zu finden. Die Mannschaft ist extrem heiß auf das Spiel, weil Spiele in Hütteldorf für den TSV Hartberg nach wie vor etwas Besonderes sind." Besonders sind diese Spiele für den TSV Hartberg auch deshalb, weil die Bilanz in Hütteldorf außerordentlich gut ist: 4 Spiele, 2 Siege, 2 Remis stehen im Allianz-Stadion zu Buche.

Rapid wiederum hatte zuletzt mit einer Ladehemmung zu kämpfen, denn trotz zahlreicher Torchancen erzielten die Hütteldorfer in den letzten beiden Spielen nur ein Tor: "Wir machen das nicht großartig zum Thema. Alles, was man viel bespricht, kann dann im Kopf herumschwirren. Ein großes Drama daraus zu machen, wäre fehl am Platz", bleibt Rapid-Coach Kühbauer gelassen.