Ganze 22 Jahre musste der LASK auf einen Liga-Auswärtssieg gegen die SV Ried warten. Am heutigen Sonntag war es dann endlich soweit: Die Linzer Athletiker feierten einen 3:0-Erfolg gegen den Aufsteiger, der nunmehr seit neun Partien auf einen vollen Erfolg wartet (Spielbericht: Doppelter Renner beschert LASK ersten Liga-Auswärtssieg gegen Ried seit 22 Jahren).

"Wir wollen es, aber zurzeit funktioniert es nicht"

Miron Muslic sah in der ersten Halbzeit "eine richtig starke Performance" seiner Mannschaft. Man habe "gewusst, welche Qualität auf uns zukommt", so der Ried-Coach, der mit seinen Schützlingen einen "Plan ausgetüftelt" hat, "der sehr viel über das Umschalten kommt". Vor dem Elfmeterfoul von Andrade ist genauso eine Situation perfekt aufgegangen. Allerdings scheiterte Grüll vom Punkt an Schlager.

"Es war genau das, was wir uns erarbeitet haben. Wir wollten das Momentum auf unsere Seite bringen, aber dann bringen wird den Ball nicht rein. Die Führung hätte uns gut getan - für die Brust, für das Selbstvertrauen", so Muslic, der mit dem verschossenen Elfer haderte: "Das war ein Dämpfer." Zudem sei das 0:1 durch Renner aufgrund eines "groben individuellen Fehlers" resultiert.

"Das Ergebnis spricht Bände, die Effizienz vom LASK spricht Bände. Wir arbeiten sehr gut unter der Woche. Ich spüre den Rückhalt von meiner Mannschaft und aus dem Trainerteam", sagt Muslic nach neun Spielen in Folge ohne Sieg. "Wir wollen es, aber zurzeit funktioniert es nicht", erkannte Ante Bajic.

Weitere Statements hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Video: Miron Muslic und Ante Bajic nach der Derbyniederlage gegen den LASK

Thalhammer: "Wir haben sehr intensiv und clever gespielt"

Dominik Thalhammer wiederum zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Wir haben sehr intensiv und clever gespielt", resümierte der LASK-Coach, für den vor allem eine Situation in der ersten Halbzeit entscheidend war - nämlich der gehaltene Elfmeter von Alexander Schlager. "Das war ein wichtiger und big Safe. Der hat uns den Sieg verdientermaßen geebnet", betonte Thalhammer.

Alexander Schlager selbst zeigte sich auch glücklich über seine Parade gegen Marco Grüll: "Ich bin froh, dass es geklappt hat und ich der Mannschaft helfen konnte." Dabei war bis heute in der Früh noch nicht klar, ob der gebürtige Salzburger überhaupt das Tor hüten kann. "Mir ist es gestern nicht so gut gegangen", verriet Schlager. Heute Morgen ging es ihm allerdings besser, sodass "der Frühaufsteher" schnell Bescheid geben konnte, dass er für einen Einsatz bereit ist.

Sonderlob hatte Dominik Thalhammer für den Doppeltorschützen Rene Renner sowie für Christian Ramsebner parat: "Für Rene Renner freut es mich persönlich extrem. Er hat sich das hart erarbeitet und es wie ein Goalgetter gemacht. Ich hoffe, er kann die Form halten. 'Ramsi' hat gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann. Es war ein Spiel nach seinem Geschmack, weil er bei langen Bällen einfach eine Macht ist", begründete der LASK-Trainer.

Abschließend blickte Tormann Alexander Schlager auf den am Samstag anstehenden Kracher gegen die Bullen aus Salzburg: "Es wird eine große Challenge, aber wir wissen, dass wir daheimspielen. Es wird sehr unangenehm für sie", lautet die Kampfansage des 25-Jährigen.

Video: Dominik Thalhammer und Alexander Schlager über den Derbysieg

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media