Die Wiener Austria hat zum zweiten Mal in Folge den Einzug in die Meistergruppe verpasst. Aufgrund der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz ist der sechste Tabellenrang außer Reichweite und die Teilnahme an der Qualifikationsgruppe Realität. "Die Jungs sind total erledigt in der Kabine. Es ist schon enttäuschend", konstatierte Peter Stöger nach dem Spiel gegenüber Sky.

So niedergeschlagen die Veilchen nach der Niederlage in Graz auch waren, gesteht man sich in Wien-Favoriten ein, dass die Leistungen - vor allem jene im Herbst - nicht für eine Teilnahme an der Meistergruppe gereicht haben: „So weit sind wir noch nicht", hielt der Austria-Trainer fest.

Nunmehr möchte die Austria wie schon in der vergangenen Saison in der Qualifikationsgruppe die Favoritenrolle annehmen und zumindest Siebenter werden: „Wir sind Austria Wien und egal was im Budget-Laderl drinnen ist oder auch nicht drinnen ist - mit Austria Wien verbindet man Erfolg. Wir werden die Situation des Favoriten annehmen und werden schauen, dass wir unten die Besten werden", gibt Stöger die Devise aus.

Auch Dominik Fitz, der mit seinem Traumtor zumindest kurzzeitig auf 1:1 stellen konnte, war nach dem Spiel niedergeschlagen. Auch für den 21-Jährigen ist die erneute Teilnahme an der Qualigruppe ein Resultat der schlechten Ergebnisse im Herbst: „Am Anfang haben wir viele Spiele gehabt, wo wir viel hergegeben haben. Jetzt wird es kontinuierlich besser. Unterm Strich sind wir verdient da, wo wir sind.”

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller