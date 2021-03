Benedikt Pichler hat sich nach seinem rüden Foul im gestrigen Spitzenspiel zwischen Sturm Graz und Austria Wien bei Sandro Ingolitsch entschuldigt. "Ich wünsche dir nur das Beste", schrieb der Austria-Kicker in seiner Instagram-Story. Pichler, der erst in der Halbzeit eingewechselt worden war, stieg Ingolitsch in der 57. Minute wuchtig gegen das Knie und flog mit Rot vom Platz.

Der Sturm-Verteidiger wurde umgehend ins UKH Graz gebracht. Eine exakte Diagnose soll es am Montag geben.

Es besteht jedoch der Verdacht, dass der 23-Jährige einen Kreuzband- und Seitenbandriss erlitten haben könnte.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller