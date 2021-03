Benedikt Pichler tut sein gestriges Foul an Sturm-Verteidiger Sandro Ingolitsch, der sich dabei das vordere Kreuzband, das Innenband sowie den Meniskus gerissen hat, sehr leid. Der 23-Jährige sei noch während des Spiels zu Sandro Ingolitsch in die Kabine gegangen und habe sich bei ihm entschuldigt.

Pichler: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals so in einen Zweikampf gehen würde"

„Ich wünschte ihm nur das Beste, habe mich zehntausend Mal bei ihm entschuldigt und wir sind nach wie vor in Kontakt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals so in einen Zweikampf gehen würde – ich habe ihn nicht einmal gesehen. Leider kann ich nichts mehr tun, um es zu ändern. Das war mein erster Platzverweis und ich habe ja in 20 Spielen noch keine einzige gelbe Karte", wird Pichler in einer Aussendung der Austria zitiert.

Austria-Trainer Peter Stöger erkundigte sich sofort nach dem Schlusspfiff nach Ingolitsch und kontaktierte später auch noch Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker auf der Heimfahrt aus Graz. „Es tut uns wirklich sehr leid, dass Sandro sich bei dieser Aktion so schwer verletzt hat. Benny ist deswegen selber am Boden zerstört und traurig, dass er ihn so unglücklich getroffen hat. Als Klub entschuldigen wir uns natürlich auch bei ihm und wünschen ihm alles Gute", betont der Austria-Coach.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller